En las últimas semanas, muchas mujeres denunciaron acoso por parte de Roberto Pettinato: Úrsula Vargues, Josefina Pouso , Mariela Anchipi , Karina Mazzoco y Emilia Claudeville son solo algunas de las que se animaron.





Ante esta situación y posibles escraches en Paraguay, donde el conductor empezará a hacer un programa, Pettinato tomó una fuerte decisión.





Según informaron en "Pamela a la tarde" ( América TV), Roberto realizará acciones legales contra todas las mujeres que hicieron acusaciones públicas en su contra.





Sin embargo, este medio tuvo la oportunidad de dialogar con la Chipi, una de las denunciantes, que reveló: "A mí no me notificaron de nada". Al parecer, el músico y animador aún no llevó adelante las acciones legales que podría realizar en las próximas horas.