Margot Robbie trabajará con Tarantino

Si este 24 de abril nos hacíamos eco de los primeros detalles que se dieron durante la CinemaCon de la nueva película de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood', que tiene previsto su estreno para el 9 de agosto del próximo año, ahora se confirman los rumores sobre la participación de Margot Robbie en el proyecto.

La recientemente nominada al Oscar por su papel protagonista en 'Yo, Tonya' por fin se pronunciaba durante unas declaraciones para IndieWire mientras intentaba promocionar su próxima película, 'Terminal', que se estrenará en Estados Unidos el próximo 11 de mayo. La actriz hablaba así de su admiración por el cineasta:

La película, que estará protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, nos presenta a un actor de televisión y su doble de efectos especiales que buscan hacerse un hueco dentro de la industria del cine a finales de los 60 en Los Angeles, al mismo tiempo que se producen los asesinato de la "Familia Manson", liderados por Charles Manson. Margot Robbie será la encargada de dar vida a la actriz Sharon Tate, mujer de Roman Polanski que murió asesinada por esta secta criminal.

Fuente: ECartelera