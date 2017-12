Marcelo Polino: "Hay un proyecto para hacer algo con Gasalla en 2018"

Marcelo Polino lleva varios años en los medios y su trayectoria esta íntimamente relacionada al canal América, donde estuvo los últimos 19 años sin interrupción.





Sin embargo y a pesar de los buenos tiempos, el jurado del "Bailando" decidió que su tiempo en la pantalla de América fue suficiente y se retira para evaluar nuevas propuestas.





Tal como adelantamos el lunes, Polino se dedicará a la temporada teatral en Villa Carlos Paz junto a Pedro Alfonso y analiza una tentadora oferta de El Trece para hacer TV junto a Antonio Gasalla.





"Tengo varias propuestas de trabajo. Yo estoy terminando mi contrato con América a fin de año. Y decidí irme de América, no para irme a otro canal, sino para hacer la obra de teatro. Hace tres años que la gente de Dabope me llama para hacer una obra con Pedro (Alfonso) y me daba miedito aceptar porque hace 19 años que estoy en América, son 19 años de antigüedad, y dejar todo eso para ir a hacer una obra de teatro, me daba cosa. Pero este año decidí tomar la obra e irme de América", contó en Los Angeles de la Mañana.





Y agregó: "A partir de que dije que me iba de América, me aparecieron muchas propuestas de trabajo, entre ellas, hacer algo con Antonio, que es un proyecto precioso de la nueva productora de Marcelo Tinelli. Marcelo también me ofreció otro proyecto; y me ofrecieron algo en Telefé. Pero con Antonio soy súper amigo. Es una persona muy generosa".