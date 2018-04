Marcelo De Bellis en Como el culo

Si hablamos de humor y de risas nos tenemos que remontar a las cámaras de Videomatch, aunque hoy estén quizás un poco anticuadas por el tipo de humor, no dejan de haber marcado una época. Quizás Son amores también haya sido una novela que marcó una generación al igual que Casados con hijos.





Entre las coincidencias que tienen estas tres propuestas de humor es que en todas participó Marcelo De Bellis. En distintos roles como Gorriti, el piropeador, Garabito o Dardo, respectivamente, es uno de los humoristas que más participaciones ha tenido en la televisión y el teatro argentino.





En esta ocasión, Marcelo De Bellis, llegará a la provincia con la obra Como el culo. Esta propuesta que relata los inconvenientes que puede tener un elenco a la hora de estrenar una obra de teatro está interpretada por Walter Quiroz, Diego Reinhold, Nicolás Scarpino, Gonzalo Suarez, Fernanda Metilli, Maxi De La Cruz y Nancy Anka, todos bajo la dirección de Manuel González Gil y la producción de Javier Faroni.





Esta obra llega a Mendoza el próximo jueves con una presentación en el Auditorio Municipal de Tunuyán y el viernes 4 y sábado 5 se presentará en el teatro Plaza (Colon 27, Godoy Cruz).





–¿Cómo se sienten de presentar esta obra en Mendoza?

–Estamos muy contentos, justo ahora estoy saliendo de la oficina de Javier Faroni (productor general) porque ahora vamos a hacer otra obra con este mismo elenco. Hemos formado una gran relación dentro y fuera del escenario y eso no es algo fácil. Me pone muy feliz poder seguir con ellos con otra propuesta.





–¿Cómo se va a llamar?

–Se va a llamar Chorros, robo al banco y la vamos a estrenar en el Multiteatro (Buenos Aires) a partir del 5 de junio. Seremos los mismos con la inclusión de Ana Acosta. Esta obra nueva, al igual que Como el culo son creaciones de Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields y acá se les compra el formato.





–¿Te ha pasado alguna vez algo de lo que muestra Como el culo?

–Me ha pasado que algunas cosas me han salido mal como que no ande el micrófono pero no todo junto (risas). Es una obra de teatro dentro de una obra de teatro representada por actores amateurs. Realmente está muy bien escrita y tiene gags cada 20 segundos lo que es muy divertido. Los ingleses escriben de una manera muy inteligente y es un placer hacer esta obra.





–¿Por qué creés que se generó esta química en el elenco?

–No hay una explicación, son cosas que están angeladas. Las cosas se dan sin explicación y son de Dios. Son cosas que se fueron dando poco a poco y logramos esto. Javier (Faroni) eligió lo que a él le parecía lo mejor y generó esta buena energía, onda y respeto. Estamos rodeados de gente que sabe mucho lo que quiere y hacia a donde quiere ir. Somos un grupo muy unido, después de los shows que hacemos en las giras por las provincias vamos a comer todos juntos.





–¿Cómo podrías explicar eso de "angelada"?

–Mirá, cuando terminamos la grabación de Casados con hijos, la última escena de Luisana (Lopilato) pasó algo muy extraño. Su última frase de la temporada hablaba sobre que se iba a casar con el primer rubio extranjero que agarre. Ahora tiene una hermosa familia con (Michael) Bublé. Entonces son cosas que pasan y que son destinadas.





–¿Es posible una vuelta de Casados con hijos?

–Algo se ha hablado pero no hay nada en concreto. Yo estaba cenando hace unos días con Guillermo (Francella) y puse una foto en Instagram de que lindo sería hacer Casados pero en teatro y eso generó un gran revuelo. También hemos hablado con Darío (Lopilato) y con Flor (Peña) y está el ánimo y las ganas para hacerlo pero bueno, faltan muchas cosas. Formalmente no hay nada y tampoco tenemos claro cómo es el tema de los derechos del programa. Pero vos viste, cuando el río suena es porque algo trae.





–También participaste en Videomatch y en Son Amores, dos comedias éxitos e históricas en la tv...

–La verdad que sí. Videomatch fue una gran vidriera y sirvió para hacerme masivamente conocido. Son Amores fue la oportunidad de hacer ficción y tuve la posibilidad de estar dos años junto a Miguel Ángel Rodríguez, un gran amigo.





–Pero Casados con hijos fue una bisagra...

–Totalmente, esa serie fue una bisagra para todos, incluso para Guille. Imagínate que en la historia de la televisión argentina ningún programa local pudo estar 13 años seguidos al aire. El otro día, a la salida del teatro, vino una persona que me regaló un felpudo que tenía bordado "si son Dardo y María Elena, pasen" (risas).





–Llevan 13 años seguidos, ¿lo ves a veces en la tv?

–Claro que sí. Me engancho muchísimo y me río como si no hubiera trabajado en el programa. El otro día nos mandamos mensajes con Darío y nos preguntamos si los estábamos viendo. No es normal volver a ver algo de lo que has hecho. Cuando estuve en Golpe al corazón, por ejemplo, cuando volvía a mi casa no lo veía porque era mi forma de descansar de la rutina pero con Casados eso no me pasa.





–Por como ha avanzado la sociedad en estos años, ¿podrían volver a hacer ese tipo de humor?

–Videomatch creo que no. El burlarte de la gente lisa y llanamente ya no es gracioso. Por suerte se le ha dado una vuelta de tuerca al humor y hemos crecido como sociedad. Las nuevas tendencias mundiales han logrado el poder reírse pero sin burlarse de nadie. En tanto Casados creo que sí porque incluso María Elena (Erica Rivas) le contestaba mucho a Pepe y era una feminista a ultranza. Porque fíjate que si bien Pepe (Francella) y María Elena se llevaban mal también se han abrazado y emocionado juntos.





Como el culo

Jueves 3: A las 21.30. En el Auditorio Municipal de Tunuyán

Viernes 4 y sábado 5: A las 21.30. En el teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas. $500, $550 y $650.

Venta en la boletería del teatro, en www.1000tickets.com.ar, venta telefónica al 0810-777-8484 y en Alem 22, Ciudad.





