Marcela Tinayre: "No quiero ir a un canal de aire"

Como dice en la nota, Marcela Tinayre es parte de la familia que tiene en televisión a tres generaciones de conductoras. La histórica Mirtha Legrand, Juanita Viale y ella que forma parte de la señal Kzo.

Tinayre acompañó a su hija en el estreno de la serie "Edha" que se estrena el 16 de marzo en Netflix y en ese marco charló con nosotros.

"No nos olvidemos que ella ya trabajó en Estocolmo que fue la primera serie argentina que se hizo para Netflix. Estos son los americanos que vinieron y la eligieron directamente. Hay que marcar la diferencia. Me parece espectacular. Estoy emocionada que mi hija me haga vivir cosas así. Además sacaba la cuenta que yo empiezo el programa el 21 de marzo, vamos a ser tres generaciones siendo conductoras en distintos lugares en televisión. Es increíble", contó Marcela, visiblemente feliz con el presente de su hija.

Consultada por la posibilidad de pasar a un ciclo de aire, Tinayre sostuvo: "Yo no quiero ir a un canal de aire. Me lo propusieron. Estoy feliz en Kzo. Pero no quise. No en el Trece, en otro canal. Pero estoy feliz de quedarme acá. Por eso es mi segundo año".

Marcela es conductora del ciclo "Las rubias + uno" que este año arranca su segunda temporada. "Me encanta este tipo de televisión con amigas, no pierdo la esencia de cómo soy yo, no tengo presiones, hay otro tipo de presiones desde el punto de vista profesional. Pero pelearla, ponerme la camiseta de un canal nuevo y salir adelante me parece un desafío bárbaro", contó.

Por Juan Pablo Godino (@juanpablogodino)