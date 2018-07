Maisie Williams se despide de Juego de Tronos en Instagram

Todos los fans de Juego de Tronos saben que Arya Stark, interpretada por la actriz Maisie Williams, es uno de los miembros más duraderos de la Casa Stark.

No obstante, estamos cerca del final de la serie de HBO, y Arya Stark aparentemente ya ha terminado su papel.



Williams publicó en Instagram este fin de semana que había terminado de grabar sus escenas para la octava y última temporada de Juego de Tronos.

Además de anunciar que había terminado su trabajo, también subió una foto de sus zapatillas llenas de sangre. Porque claro, no sería un plató de Juego de Tronos si uno no se manchara los zapatos con sangre simplemente caminando por allí."Adiós Belfast. Adiós Arya. Adiós Juego de Tronos. Que alegría me han dado. A las aventuras por llegar. #laúltimamujerquequeda #apenas #voyadormirdurantelospróximoscuatroaños #esbromayonoduermo"Está claro que el personaje de Ayra no utilizará zapatillas blancas en la última temporada, aún así, nos despierta la curiosidad. ¿Qué significan las zapatillas? ¿Por qué dice Williams que es la última mujer que queda?Gizmodo