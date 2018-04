Luisana Lopilato se mostró entusiasmada y feliz en la conferencia de prensa que dio a los medios por la presentación de "Perdida", su nuevo film, dirigido por Alejandro Montiel.





En la entrevista, también estuvieron presentes el director, Oriana Sabatini , Julián Serrano, Amaia Salamanca, Rafael Spregelburd y Luis Hurtado.





El sitio PrimiciasYa asistió al hotel Intercontinental para escuchar cómo se siente Lopilato con su nuevo proyecto y los detalles de lo que fue la filmación de esta película donde ella interpreta a una policía investigadora que busca a su amiga, desaparecida hace 14 años por trata de blancas.

"Estoy contenta de formar parte de una gran película, hay mucha gente que uno no ve pero hizo mucho trabajo para hacer el resultado que tiene. Tuvimos entrenamiento en el Tiro Federal manejando armas. Nunca había tenido un arma en mi mano, tienen el peso real", comentó Luisana.

"Mi personaje en 'Perdida' está comprometida con la búsqueda de su amiga, que desapareció hace 14 años y nunca más se supo de ella. Tuvimos muchos ensayos, hubo preparación física para la defensa personal. Todo eso para terminar de armar a Pipa".

La actriz, que está embarazada de seis meses y medio (tendrá su tercer hijo) reveló: "Cuando me llegó el libro, al ser un tema actual que sigue pasando, mientras lo leía y me llegó la propuesta, no hubo un segundo donde no me pusiera en el lugar de las familias. Ni siquiera en el lugar: no sabés hasta que lo vivís. Como madre y mujer, no dejé de sentirme tocada".

"Trabajé en EEUU y Argentina tiene lo mejor de lo mejor, no tenemos nada que envidiar sobre la realización. Hay buenos autores, directores, todo. Tienen que ver 'Perdida' porque es una gran producción, hay una gran imagen y mucha gente que trabajó. Todos quieren a la película como un bebé".

Para cerrar, dijo: "Me gustaron cosas que hoy no me gustan. Como mujer, maduré. Una en la vida va mutando y esto lo elegí porque me atraía y me gustaba de lo que se trataba".

Fotos: Eduardo Aguada.