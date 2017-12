Luis Ventura, ¿vuelve a Intrusos?

A partir de enero de 2018, el panel de Intrusos tendrá algunos cambios por la organización y cobertura de la temporada de verano en Mar del Plata y Carlos Paz.

Por tal motivo, la gerencia del canal junto con la producción del programa de espectáculos que conduce Jorge Rial por la pantalla de América TV, decidió realizar dos incorporaciones que estarán en el panel.

Se trata de Mina Bonino y Mariano Caprarola, quienes se suman a Intrusos a partir de enero. La sensual periodista deportiva presenta el clima en el programa que conduce Eduardo Feinmann en A24 mientras que el productor de moda forma parte de La jaula de la moda.

Pero, según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa.com, también existe la posibilidad de que vuelvan dos ex panelistas: Luis Ventura y Marcela Coronel. Cabe recordar que la sociedad periodística de treinta años entre Jorge Rial y Luis Ventura se quebró tras la salida de este último de Intrusos en 2014 y de la revista Paparazzi en junio de 2015.

Este medio se contactó con Ventura y esto dijo sobre la posibilidad de volver al programa que lo lanzó al estrellato: "Tengo 500 mil ofrecimientos, mi vida hoy es Infama, Secretos Verdaderos, Código Ventura, Polémica en el bar, Radio Rivadavia, Diario Crónica, el País de Montevideo y Radio Espacio de Lanús".

"Me manejo con lo que tengo, no me puedo dejar llevar por las versiones. Siempre tengo ganas de trabajar. No quiero manejar versiones que no son mías, es algo que no lancé a correr yo. No salieron de mi boca. Tengo que ser respetuoso con la gente que estoy laburando", sumó.

"Antes de fin de año voy a comer con mis excompañeros de Paparazzi. Me voy bien de los lugares cuando me toca irme. Con Jorge nunca dejé de hablar. No puedo hablar de una posibilidad de un lugar donde no estoy".

Para completar, el comunicador reafirmó: "Laburo para América TV y determinó que esté en los programas que estoy. Me hicieron un ofrecimiento de la gente de Endemol. Soy respetuoso de la gente que me llena la olla. Si tengo que responder hoy, en 2018 me veo en América TV. ¿Si me ofrecieron algo de otros canales? Algo de eso hubo. Son canales de aire".

PrimiciasYa puede confirmar que esos canales son el Nueve y el Trece. ¿Podrán tenerlo entre sus filas para el año que viene?