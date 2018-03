El próximo 26 de abril se estrenará en la gran pantalla la nueva película grupal del Universo Cinematográfico de Marvel, Vengadores: Infinity War. Esta historia reunirá a todos los superhéroes del UCM bajo el mismo paraguas, bajo la idea de que todos deben hacer frente al mismo enemigo, Thanos.

Tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney , muchos esperaban que bien en esta o en Vengadores 4 pudiéramos ver a estos héroes junto a los X-Men, pero esto no será realidad, al menos por el momento. Tal y como informa Screen Rant, el acuerdo entre ambas compañías aún no es oficial dado que tiene que ser revisado por el gobierno estadounidense para garantizar que la fábrica de las ideas no consiga el monopolio de la industria.