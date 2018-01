Los Trovadores de Cuyo y su eterna guitarra

El legendario grupo folclórico mendocino, que fuera creado por Hilario Cuadros, es uno de los máximos exponentes del folclore argentino que, además, se ha convertido en una leyenda viva de la música cuyana. Durante este mes estarán en la mayoría de los festivales de la provincia.



Recientemente fueron reconocidos por el Congreso de la Nación, como uno de los 20 grupos más importantes del país. Además fueron premiados y reconocidos en varios puntos del país por su 90 aniversario, excepto en Mendoza.



Los Trovadores de Cuyo es una agrupación fundada por el ya legendario Hilario Cuadros, quien cantaba a dúo con el sanjuanino Domingo Morales, El Quiñao, en Mendoza. Al principio, el dúo se hacía llamar Cuadros-Morales, pero no fue hasta 1927 que usaron el nombre que hasta hoy perdura. En ese mismo año grabaron su primer disco con el sello Columbia Records.



Pasaron 90 años y hoy la agrupación folclórica está integrada por Gustavo Olivera, Gabriel Arias y Ariel Flores, quienes en 2014 se unieron a Cristian Frete, quien hoy lidera la formación y quien habló con Escenario. "Juntos estamos embarcados en esta travesía de continuar con la leyenda y llevar la música cuyana a todos los seguidores como así también a las nuevas generaciones de argentinos".



–¿Cómo definís a Los Trovadores de Cuyo con semejante trayectoria?

–Sin dudas que Los Trovadores, con 90 años de trayectoria, además de ser el conjunto vigente más antigua del país, podemos decir que es una institución de la música argentina. Hilario Cuadros marcó un camino muy importante desde la década del 30 y a partir de ese rumbo fueron muchos los músicos que siguieron esa huella. Por eso yo definiría a Los Trovadores como una institución de Argentina.



–¿Cómo fue el 2017 cumpliendo 90 años?

–El 2017 fue un año muy emotivo para nosotros porque al estar de festejo de los 90 años hemos recibido muchos homenajes y reconocimientos dentro y fuera del país. Y si bien han sido muchos los músicos que han pasado por Los Trovadores, a nosotros nos ha tocado la suerte de poder recibir todos estos reconocimientos, que nos invitan a seguir en este camino que nos marcó Don Hilario, con profesionalismo y dedicación.



–¿Cómo fue el disco que editaron por el aniversario?

–El disco nuevo tiene como nombre 90 Aniversario. Por supuesto que fue especial por el festejo. Fue concebido como un disco doble con los 12 temas más importantes de la trayectoria. Así, traen a la memoria títulos como Los 60 granaderos, El niño y el canario, Cochero 'e plaza y Virgen de la Carrodilla, entre otros. Y 12 más, con nuevas versiones de otros temas, que representan a otros lugares del país.

Creo que este nuevo trabajo discográfico es una refinada invitación musical al recuerdo de tantos éxitos, manteniendo la impronta tradicional del conjunto pero con la frescura de esta cuarta generación de Trovadores de Cuyo.



–¿Cuántos discos han grabado en total?

–Placas creo que perdí la cuenta, en 90 años comenzamos con discos de pasta, luego larga duración, cassette, CD y ahora plataformas digitales. Deben ser prácticamente 500 obras, en su mayoría creaciones de don Hilario y otras que el grupo incorporó.



–¿Cuál es el camino pensado para este año que recién arranca?

–Este año recién estamos empezando a armar la difusión de este disco que recién grabamos. Luego de los festivales haremos un recorrido importante por el país difundiendo el nuevo trabajo. Vamos por varios teatros de Argentina y estamos concentrados en eso. También tenemos una posibilidad de viajar a Colombia a mitad de año.



–A lo largo de tantos años debe haber muchas anécdotas, ¿cuál recordás de ustedes?

–Algo gracioso fue que en un viaje a San Luis, en la Villa de la Quebrada, llegamos a la prueba de sonido a las 18. Luego de terminar nos dimos cuenta que uno de los integrantes se había olvidado la ropa y las botas. Tuvo que agarrar su auto y volverse a Mendoza a buscar las cosas. Tuvimos muchos nervios porque no sabíamos si iba a llegar a horario. Pero mientras tanto empezamos a ver las alternativas para ver como podíamos hacer para tocar con cosas prestadas y eso fue muy gracioso. Finalmente alcanzó a llegar y todo salió bien.



–¿Alguna gira que recuerdes y por qué motivo?

–La que más recuerdo fue a Colombia hace 22 años atrás. Fue mi primera gira que hice con la generación anterior. La recuerdo porque en una presentación en Medellín, luego de la prueba de sonido, nos quedamos en el camarín armando el repertorio. Entre los temas eligen una tonada Que gran locura es querer y yo cuestioné que no era muy conocida. Ellos me dijeron que confiara. Cuando subimos al escenario y la cantamos, toda la gente del teatro cantó el tema y la emoción que sentí fue increíble. Me recordaba a mi familia cantando y además estar tan lejos de tu país y que todos canten de esa manera fue impagable.



–¿Quién es el responsable del grupo, el qué hace que todo marche?

–Hoy por hoy soy yo. De tanto andar hoy me tocó tomar el timón del barco luego de 26 años de trayectoria. Cuando comencé yo era el más joven y hoy soy el más experimentado. Es un lujo para mí tomar este lugar y lo hago con mucha responsabilidad.