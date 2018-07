Los trolls, una feliz aventura

Crack Producciones presenta un colorido y atractivo musical con canciones de todos los tiempos desde el lunes hasta el 22 de julio, a las 16, en el teatro Selectro.





Las obras infantiles son las más complejas para armar, porque es muy difícil mantener durante una hora la atención de un niño, y dentro del hilo de la historia está todo finamente pensado.





Las canciones se dan en un momento determinado y las escenas junto con las actuaciones son óptimas para que haya un clima de armonía pero sin perder la chispa del enganche atencional que necesitan los niños.





El elenco no es ajeno a esto porque lo primero que se trabaja es la energía que tiene que manejar el actor y personaje para estar muy atento a que la obra no caiga nunca y siempre esté para arriba.





Para este tipo de producciones que son musicales, los actores son multifacéticos, tienen aptitudes para cantar, bailar. Son intérpretes de teatro musical.





Los trolls son las criaturas más alegres, felices, amigables y divertidas. A ellos les encanta bailar, cantar y abrazarse a cada hora.





Además, la obra nos deja una enseñanza de que la felicidad está en el interior de cada uno y que, a veces, necesitamos la ayuda de alguien para encontrarla.





Los trolls son los personajes divertidos y felices de la historia, los bertenos, en cambio, son sus enemigos aburridos e infelices que consideran que para ser felices deben comerse un troll.





En el desarrollo y transcurso de la obra tratarán de cambiar esta costumbre y enseñarles a los bertenos que la felicidad está dentro de cada uno y no afuera. La moraleja es muy vigente no sólo para chicos sino también para grandes, muchas veces creemos que la felicidad está en alguna meta a alcanzar o en lo material y no nos damos cuenta que es una cuestión de momentos y de simplicidad, sólo hay que saber encontrarla.





"Tenemos la misma selección musical que tiene la película Los trolls, todas las canciones son interpretadas y adaptadas al español, muy ochentosa y divertida para el público adulto. La obra tiene muchos guiños para que los padres, que son quienes también asisten al espectáculo, disfruten tanto como los más chiquitos, hay un humor escondido donde se incluye al público adulto", expresó en diálogo en Escenario, Gonzalo Altavilla, director de la obra.





Con quince artistas en escena, entre bailarines y actores, y con una alta inversión de producción, maquillaje y vestuario, Los trolls, una feliz aventura se posiciona como una de las propuestas preferidas por toda la familia.





Cuándo: Desde el 9 al 22 de julio, a las 16