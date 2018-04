Hank Azaria, el encargado de doblar a numerosos personajes de Los Simpson como el Jefe Gorgory, Moe o Cletus, podría dejar de prestar su voz a Apu Nahasapeemapetilon, el dueño del famoso establecimiento Kwik-E-Mart.





En su visita al programa The Late Show With Stephen Colbert el actor abordó la reciente controversia generada en torno al icónico personaje y la visión profundamente estereotipada del mismo.





La problemática fue abordada por el cómico Hari Kondabolu en el documental The Problem with Apu, sobre el que el propio Azaria aseguró que debíamos reflexionar: "La idea de que alguien, joven o adulto, en el pasado o en el presente, fuese intimidado o se convirtiese en foco de risas -o algo peor- por el personaje de Apu en Los Simpson, o por su voz o cualquier otro elemento del personaje es angustioso".





La longeva ficción animada abordó la controversia en el episodio del pasado 8 de abril 'No Good Read Goes Unpunished' (29x15), cuando Lisa dice mientras habla con Marge sobre un viejo libro: "Algo que empezó hace décadas y fue aplaudido y considerado inofensivo es ahora políticamente incorrecto".





En su entrevista con Colbert, Azaria confesó que no sabía que Apu sería parte del citado episodio y que no comparte la forma en que la serie contestó a las críticas hacia el personaje: "Definitivamente no es el mensaje que quiero enviar". Y lanza el suyo propio: "Tenemos que escuchar".





"Realmente quiero ver Indios y surasiáticos en la sala de guionistas, no de manera simbólica sino informando genuinamente de cualquier nueva dirección que este personaje pudiese tomar, incluyendo de que forma se le da voz y de que forma no se le da. Estoy perfectamente dispuesto y feliz de echarme a un lado o ayudar a su transición a algo nuevo. Realmente espero que eso es lo que hace 'Los Simpson'. Y no sólo tiene sentido, sino que me parece lo correcto".