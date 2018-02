Los Premios Platino viajarán a México para celebrar su quinta edición en abril con Eugenio Derbez como anfitrión.





"Es un honor que México sea la sede de su quinta edición", dijo el martes en conferencia de prensa Enrique Cerezo Torres, presidente de Egeda, entidad la organizadora de los premios.





Cerezo recordó que los premios fueron creados para impulsar el cine que se realiza en Latinoamérica y España.





"El cine iberoamericano regala al mundo grandes obras maestras, pero muchas no se dan a conocer suficientemente, por eso nacieron los Platino", dijo. "Unos premios que nos sirven para enseñar al mundo el gran cine que hacemos en nuestros 23 países en los que nuestras películas casi nunca pueden competir en igualdad de condiciones con otras cinematografías".





Los Platino tienen una naturaleza itinerante, por lo que cada año cambian de sede. Las ediciones anteriores de la gala se realizaron en Panamá, Marbella (España), Punta del Este (Uruguay) y Madrid. La quinta entrega se realizará el 29 de abril en el parque temático de Xcaret, en el estado de Quintana Roo, en la zona conocida como Riviera Maya.





"Me da mucho orgullo que tengamos los premios aquí", dijo Derbez, quien ya había participado como maestro de ceremonias en las primeras dos ediciones. "Me invitaron a la tercera en Punta del Este y ahí sí yo dije, como buen mexicano, ¿a dónde? 'punta del este' y a esa ya no fui".





Además de los premios a lo mejor del cine y las series iberoamericanas, este año se entregarán por primera vez reconocimientos a la mejor interpretación masculina y femenina en series de la región. Las nominaciones a los premios serán anunciadas en una fecha aún por definir.





Durante la conferencia se revelaron los títulos de algunas producciones mexicanas que se encuentran en la contienda para obtener una nominación. En cine compiten "Camino a Marte" y "Las hijas de Abril". En cuanto a series, "Club de Cuervos" y "Run Coyote Run" buscan una nominación.