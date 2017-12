Belén Persello, ex actriz de Casi Ángeles, donde interpretó a Terra, se suicidó el pasado miércoles 13 de diciembre pero la noticia trascendió este viernes.





Al parecer, la joven estaría sumida en una profunda depresión producto de la falta de trabajo. Incluso esta semana había realizado un casting y varios presentes aseguraron que "estaba apagada".





El cuerpo fue encontrado el jueves por la mañana y según los efectivos la muerte se habría concretado la noche anterior.





En las redes sociales, la hermana escribió un emotivo texto: "Ella, mi hermana mayor. La que a pesar de la diferencia de edad, las peleas y demás siempre estuvo para mí. Supo contenerme, guiarme, ayudarme a tomar decisiones muy importantes para mi futuro, mimarme y muchísimas cosas más. Hasta que un día decidiste irte hermanita. Pero sé que lo hiciste para estar tranquila, para ser feliz y para alejarte de todo lo que te afectaba. Yo sé que en donde vos estés me estas cuidando, a mí, a Fran, a mamá, a papá y a todos tus seres queridos. Me va a costar muchísimo aceptarlo y vivir el día a día sin vos, sin tu compañía, sin tu paz, sin tu sonrisa. Yo sé que vos allá estás tranquila y eso me saca una sonrisa. Te amo Belén, siempre vas a estar en mi corazón y en el corazón de un montonazo de gente que te ama. Descansa en paz hermanita mía, te amé, te amo y te voy a amar toda mi vida".





Luego muchos de los actores que trabajaron con Belén manifestaron su dolor ante su pronta partida en las redes sociales, como Victorio D'Alessandro, Rochi Igarzábal, Gastón Dalmau y Benjamín Amadeo.