Los estrenos de Netflix para Julio

Entre los destacados, Netflix Latinoamérica subirá la sexta temporada de Orange Is The New Black .

Series:





-Orange is the new black (temporada 6, estreno el 27 de julio)





Orange is the new black.png



-Anne with an E (temporada 2, estreno 6 de julio)





-Comedians in cars getting coffee: recién hecho (estreno 6 de julio)





-Chicas buenas (estreno 3 de julio)





-Roma: imperio de sangre (estreno 27 de julio)





-Bienvenidos a la familia (estreno 27 de julio)





-¡Samantha! (estreno 6 de julio)





-Sugar rush (estreno 13 de julio)





Sugar-Rush-3-1024x682.jpg



-La Trevê (estreno 20 de julio)





-Juegos sagrados (estreno 6 de julio)





-Archer (temporada 9, estreno 13 de julio)





-Bates motel (temporada 5, estreno 30 de julio)





The Bates Motel. The Bates Motel.



-The Comedy Lineup (estreno 3 de julio)





-El interior es lo que cuenta (estreno 20 de julio)





-Jimmy: The True Story of a True Idiot (estreno 20 de julio)





-El show de Joel McHale con Joel McHale: Parte 2 (estreno 15 de julio)





-Final Space (estreno 20 de julio)





Películas:





-De caza con papá (estreno 6 de julio)





-Bajo la piel del lobo (estreno 6 de julio)





-El final de todo (estreno 13 de julio)





-El aviso (estreno 24 de julio)





-Extinción (estreno 27 de julio)





-El jugador (estreno 15 de julio)





-Mater (estreno 15 de julio)





-Temporada de caza (estreno 15 de julio)





temporada-de-caza.jpg TEMPORADA DE CAZA (2017) · Trailer Estreno Argentina 14 de SEPTIEMBRE



-Buenos vecinos 2 (estreno 14 de julio)





Buenos-vecinos.jpg Buenos vecinos 2



-Pixeles (estreno 28 de julio)





Una buena. Es lo que quiere el actor de Pixeles para su inestable carrera. Adam Sandler en Pixeles. pixeles4.jpg



-La noche del demonio: capítulo 3 (estreno 2 de julio)





-Reporteras en guerra (estreno 10 de julio)





-Warcraft: el primer encuentro de dos mundos (estreno 14 de julio)





-The End of the Tour (estreno 31 de julio)





-Atrapado en los noventa (estreno 7 de julio)





-El club de los buenos infieles (estreno 18 de julio)





-Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia (estreno 31 de julio)





Documentales y especiales:





-Luciano Mellera: infantiloide (estreno 6 de julio)





-Salud a la venta (estreno 27 de julio)





-First Team: Juventus, parte B (estreno 6 de julio)





-Capos de la droga (temporada 2, estreno 10 de julio)





-Lucha: jugando con lo imposible (estreno 15 de julio)





-Somebody Feed Phil: El segundo plato (estreno 6 de julio)





-El otro turismo (estreno 20 de julio)





-Last Chance U: La vida después de EMCC (estreno 20 de julio)





-100 días de soledad (estreno 6 de julio)





Infantiles:





-Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos (estreno 13 de julio)





-Cupcake y Dino: servicios generales (estreno 27 de julio)





-Home: las aventuras de Tip y Oh (temporada 4, estreno 20 de julio)





-Luna Petunia: de vuelta en Amazia (temporada 2, estreno 20 de julio)





-La peor bruja (temporada 2, estreno 27 de julio)





-Pato, pato, ganso (estreno 20 de julio)