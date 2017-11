Lo que se viene en la pantalla de HBO para 2018

El regreso de la exitosa distopía de ciencia ficción "Westworld", con su esperada segunda temporada y el estreno de cuatro nuevas series, son las principales novedades que presentó la señal premium HBO para 2018.

Westworld anthony hopkins.jpeg Fotograma de Westworld



La grilla de HBO se nutrirá también de las nuevas entregas de varias de sus series consagradas, como "Silicon Valley", "Insecure", "Ballers", "The Deuce", la última temporada de las producciones originales latinoamericanas "Sr. Ávila" y "O Negocio" y también la séptima y última de la multipremiada comedia política "Veep", protagonizada por Julia Louis-Dreyfus.

silicon-valley-t-j-miller-jpg.jpeg T.J.Miller.







La que es casi un hecho que quedará fuera de aire hasta 2019 es " Game of Thrones ", ya que la escala y complejidad en el rodaje de los seis episodios de la octava y final temporada del drama épico basado en las novelas de George R.R. Martin hacen suponer que no estará lista antes del fin de 2018.





Sin embargo el final de "Game of Thrones" no marcará el fin del universo narrativo que conquistó al público mundial y cosecha televidentes por millones, ya que el vicepresidente corporativo de HBO Networks para Latinoamérica, el venezolano Gustavo Grossman, confirmó en la presentación para la prensa en un teatro del barrio porteño de Palermo que HBO encargó varios proyectos que desembocarán en un spin off.

Game-of-Thrones-AP.jpg



"Es la serie icono de la señal, un suceso en todo el mundo y ya fueron encargados cinco proyectos de nuevas historias que van a seguir conviviendo en el mundo de "Game of Thrones". Una vez estén listos, se escogerá la idea ganadora y se empezará a desarrollar", explicó Grossman.





Tampoco la tercera temporada de la policial "True Detective" estará el año próximo, a pesar de que Grossman admitió que está en un "proceso de evaluación" que asegure que no vuelva a ocurrir lo mismo que durante su segunda temporada, que desilusionó tanto a fanáticos como a críticos.

true detective.jpg



En un año que no tendrá nuevas propuestas originales desarrolladas en Argentina -como lo fue este año la coproducción con Pol-ka protagonizada por Joaquín Furriel "El jardín de bronce"- la señal premium tendrá en lo nuevo de "Westworld" su propuesta más ambiciosa.

el jardin de bronce.jpg



Aún sin fecha concreta de estreno, la creación de Jonathan Nolan y Lisa Joy producida por J.J. Abrams ampliará el universo de ciencia ficción presentado en su temporada estreno en 2016, en el que los androides creados para entretener a los humanos en un parque de diversiones al estilo lejano oeste adquieren auto-consciencia y deciden alzarse en contra de sus creadores.





Un relato presentado en diferentes líneas temporales y de complejo andamiaje filosófico dieron forma a un relato elaborado y espectacular desde lo visual que demanda cada segundo de la atención de sus espectadores.





La primera de las cuatro series nuevas para 2018 será "Here, now", protagonizada por Tim Robbins y Holly Hunter creada por Alan Ball (autor de otros éxitos como "Six feet under" o "True Blood"), que presentará a una familia multirracial con tres hijos adoptados en Somalia, Vietnam y Colombia, cuyos vínculos estarán puestos a prueba cuando uno de los chicos comience a ver cosas que el resto no.





De los creadores de "Silicon Valley" llegará también la comedia "Barry", protagonizada por Bill Hader, Henry Winkler y Stephen Root, sobre un asesino a sueldo del medio oeste estadounidense que se muda a Los Ángeles para ingresar a la escena artística de la ciudad.





También se estrenará "Succession" ("Sucesión"), un drama sobre una familia propietaria de un imperio mediático y la competencia entre padre e hijos por tomar el poder de los negocios, protagonizado por Brian Cox, Sarah Snook y Jeremy Strong.





Finalmente, otra de las grandes estrellas de Hollywood que se vuelca a la pantalla chica será la cinco veces nominada al Oscar Amy Adams, en el papel protagónico de "Sharp objects", un drama que ocupará el lugar dejado por la exitosa "Big Little Lies" como serie de temática feminista.





Basada en la novela de Gillian Flynn, la miniserie de ocho episodios trata sobre una reportera que debe confrontar demonios psicológicos de su pasado cuando debe volver a su ciudad natal a cubrir un violento homicidio.





Otra cuestión de la que también habló Grossman es del balance del primer año de la plataforma on demand HBO Go, lanzada inicialmente como un complemento del contrato con un cableoperador y luego también con la posibilidad de contratar el servicio de forma independiente.





"Siempre invertimos en tecnología", afirmó el ejecutivo de HBO consultado por las fallas técnicas en la ejecución online de los programas -sobre todo experimentados este año durante la emisión de cada uno de los siete capítulos que tuvo "Game of Thrones" en su séptima temporada-, manifestó con orgullo que la plataforma cuenta con "más de 1500 horas a disposición" entre series y películas y que pese a que "la competencia" con otros generadores de contenido es dura, sabe que "la propuesta de HBO es única".