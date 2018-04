Llevarán la historia de los abusos de Weinstein al cine

La investigación periodística del New York Times centrada en los comportamientos del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein y que reveló décadas de abuso y acoso sexual en la industria del Hollywood será llevada al cine, informó hoy la agencia EFE citando al periódico neoyorquino.





Las productoras Plan B, que cofundó el actor Brad Pitt y ha producido los largometrajes "12 años de esclavitud" y "Luz de luna", y Annapurna Pictures, fundada por Megan Ellison, compañía detrás de "La noche más oscura" y "El hilo fantasma", compraron los derechos al periódico para filmar la historia.





El filme estará basado en la cobertura de la conducta sexual de Weinstein que hicieron las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, un trabajo que este año fue recompensado con un premio Pulitzer.





A Weinstein le acompañaban rumores de acoso sexual desde hacía veinte años hasta que The New York Times y el New Yorker lograron reunir una serie de notas en octubre pasado con testimonios de personas que destapaban el historial de abusos del productor.





La cobertura del New York Times, junto con la de The New Yorker, generaron uno de los mayores escándalos de Hollywood y llevaron al nacimiento del movimiento global "Me Too", que promueve las denuncias y publicidad de casos de acoso sexual, de poder y violencia de género.