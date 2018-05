Llega un nuevo drama hospitalario: "The Resident"

"The Resident", nuevo drama hospitalario centrado en un joven e idealista médico y el comienzo de su carrera bajo la supervisión de un tan brillante como duro jefe, estrenará el lunes a las 22 por FOX.

Protagonizada por Matt Czuchry ("Gilmore Girls"), Manish Dayal, Bruce Greenwood ("Star Trek) y Emily VanCamp ("Everwood", "Revenge"), la serie propone a través de la dupla de amor-odio de mentor y pupilo correr los velos del bien y el mal de la medicina moderna.

"The Resident" muestra con crudeza que no todos los finales son felices y no todos los doctores son héroes, al mismo tiempo que se atreve a retratar una problemática de la que pocos hablan: la mala praxis médica es una de las principales causas – encubiertas - de muerte en los Estados Unidos. De esta forma, expone lo bueno, lo malo, y lo feo de la vida en las instituciones médicas, y cuánta falta de responsabilidad y transparencia habita en el sistema hospitalario estadounidense.





Desde su primer día como interno, el residente de primer año Devon Pravesh (Manis Dayal) se ve inmerso en una caótica batalla de voluntades entre el famoso jefe de cirugía, el dr. Soloman Bell (Bruce Greenwood), y el impulsivo dr. Conrad Hawkins (Matt Czuchry), un residente de tercer año que no cumple con las reglas, es malhablado, odioso, y no respeta la autoridad, pero obtiene resultados.