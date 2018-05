Llega un ciclo de música indie a Mendoza

IndieFuertes desembarca por primera vez en Mendoza . La propuesta estelar de Niceto Club es la vitrina por antonomasia del indie en Buenos Aires y ahora llega a la provincia con su primera edición en el teatro Selectro.





El ciclo se realizará una vez al mes en dicho lugar y comenzará este miércoles, a las 20.30,con dos agrupaciones del indie mendocino: Té con King Kong y Verona.





Curado por el periodista Yumber Vera Rojas, el ciclo semanal de recitales (anteriormente llamado Martes

Indiegentes) se dedicó a presentar y dar a conocer a los mejores artistas de la música indie nacional con especial hincapié en bandas provenientes de la ciudad de Mendoza a través de una serie de capítulos, a los que denominó Manso Indie.





Allí, en los shows de Niceto Club, grupos como Usted Señálemelo, Las Cosas Pasan y Perras on the Beach tuvieron tal repercusión que ahora, de la mano de Niceto y el teatro Selectro, esta propuesta llega a la escenario + música escenario + música provincia.





"El objetivo será seguir desarrollando el movimiento y generar un discurso con otras plazas nacionales

dándoles la oportunidad a bandas locales de mostrar su talento teniendo cuenta el rol protagónico de la provincia en la generación de nueva bandas y estilos en el rock argentino"explica Yumber Vera Rojas.





Por ello empieza esta primera edición con las presentaciones de las bandas locales Té con King Kong y Verona.





La primera de ellas, formada en marzo de 2017 por tres jóvenes músicas mendocinas Eve Calletti y Silvina e Inés Ormeño, plantea una propuesta alternativa, ambiental y experimental jugando con diferentes texturas y colores musicales.





Mientras su contraparte, Verona, liderada por los hermanos Leandro y Martín Villanueva, es una banda influenciada por el indie de los ochenta y noventa.





De ello dará fe su primer álbum, que se encuentra en periodo de preparación con la pasterización de Gustavo Iglesias, integrante de Babasónicos. Escenario diálogo con el reconocido periodista Yumber Vera Rojas, curador del ciclo, para conocer más acerca de este nuevo movimiento, la cultura indie, y el rol de Mendoza en la escena musical que, según contó, es una de las potencias a nivel mundial en lo referido a la música indie.





–¿Cómo surge la idea de traer IndiesFuertes

a la provincia?





–Mendoza es una de los grandes baluartes y descubridores de la músicaindie argentina y del ciclo IndiesFuertes. Desde el 4 de abril del año pasado nos llamó la atención el gran interés que bandas mendocinas despertaban en el público de Buenos Aires durante la presentación en Niceto de Usted Señálemelo, Las Cosas que Pasan y Perras on the Beach. Semanas después volvimos a tantear con la presentación de Mi Amigo Invencible y otras bandas y volvió a ser un éxito total. A partir de eso empezamos a generar diálogo con otras escenas federales como Córdoba o Rosario pero aún no encontrábamos el lugar indicado para hacerlo fuera de la capital. Finalmente llegó la posibilidad del teatro Selectro y cerró todo perfecto. Mendoza ya generó un diálogo con la Capital, ya instaló su marca y, al no haber aquí un espacio para difundir la música indie, dijimos hagámoslo nosotros. Porque lo cierto es que Mendoza es la gran plaza argentina en cuanto al rock y localmente no tiene la proyección que debería. La idea es comenzar con una presentación mensual y una vez asentados empezar a relacionarse con artistas de otras provincias. El momento, además, es perfecto Usted Señálemelo se va a Ecuador, Perras on the Beach y Las Cosas que Pasan están por sacar nuevo disco y estamos preparando el desembarco de Spaghetti Western, Pasado Verde y La Skandalosa Tripulación en Buenos Aires. Y en este proyecto son fundamentales también Té con King Kong y Verona, por eso los elegimos para inaugurar el ciclo.





–¿Qué es la música indie?





–La música indie es muy compleja de definir. Es independencia, es libertad creativa, no hay una forma determinada pero sí un sonido distintivo que es el resultado de la suma de diversas propuestas del punk, del pop, de la psicodelia. Es música independiente que depende de los nuevos formatos de internet, de acceso a la información y de las plataformas. El hip hop, por ejemplo, antiguamente no era consumido por el público indie y ahora sí. La música indie es una libertad creativa que sirve para desarrollar otro género. Es la manera de consumir música que tiene un inmenso abanico de propuestas en la que incluso ingresan otras propuesta. El indie es el género madre en el que hay otros géneros como el punk, la psicodelia, lo que hace es reinterpretar esos otros géneros, reorganizarlos, mezclarlos. Más que un sonido es la manera de entender la música hoy por hoy.





–¿Cuáles son las bandas argentinas referentes de este género musical?





–Usted Señálemelo a partir del segundo disco se convirtió en un grupo emblemático al punto que la banda es comparada y considerada la nueva Soda Stereo. Las Cosas que Pasan, Perras on the Beach y Luca Bocci todos ellos representan esa sonoridad. Son artistas que no rompen con la tradición del rock argentino sino que a partir de sus bases, de su repertorio musical usan nuevas formas comunicacionales y sonoras para redefinir y actualizar lo que está sucediendo.





–Sin dudas Mendoza tiene un rol protagónico en la gran repercusión del indie...





–Mendoza dio escuela sobre todo la segunda generación de lo que llamamos el Manso Indie. La primera surgió de la mando de Mi Amigo Invencible y después apareció esta segunda generación que toma eso y profesionaliza lo que estaban haciendo para romper luego con todas las estructuras al no pasar por capital para legitimarlo sino hacerlo desde Mendoza. Esto, sin dudas, es toda una revolución ya que estos artistas comunican pero a la vez rompen con el sistema. El no tener espacios para tocar en vez de mermarlos los fortalece y en ese sentido Mendoza es una de las escenas más poderosas de Argentina y el mundo. Lo más curioso de esta situación es que el mendocino no lo sabe y a veces hasta lo niega mientras que en países como Chile o España esperan ansiosos el desembarco de artistas mendocinos.





–¿Qué es lo que quieren lograr con este proyecto?





–Mendoza es nuestro caballito de batalla a nivel mundial. Me sorprende la cantidad de artistas nuevos que hay en la provincia y justamente lo que nosotros queremos es darles visibilidad a estos músicos que tengan un espacio digno. Es muy llamativo que aquí en su tierra no encuentren lugares donde tocar cuando en Buenos Aires meten más de 1.000 personas. Eso es lo que queremos lograr aquí, queremos dignificar la escena que ha sido opacada.