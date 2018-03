Del productor ejecutivo y creador ganador del premio Emmy, Seth MacFarlane ("Family Guy", "Ted"), desde el lunes 16 de abril, de lunes a viernes a las 13.00 hs., FX presenta en América Latina "THE ORVILLE".





Establecida 400 años en el futuro, "THE ORVILLE" es una serie de aventuras espaciales de acción que sigue al "The U.S.S. Orville", una nave espacial exploratoria de nivel medio. Su tripulación, tanto humana como alienígena, se enfrenta a las maravillas y los peligros del espacio exterior, al tiempo que se enfrenta a los problemas de la vida cotidiana.





Compuesta por 12 episodios de una hora, la serie está protagonizada por MacFarlane como el Capitán de la nave, Ed Mercer, y Adrianne Palicki ("Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.", "Friday Night Lights") como su ex esposa quien es asignada como Primer Oficial. El elenco se completa con Penny Johnson Jerald ("24"), Scott Grimes ("American Dad!"), Peter Macon ("Shameless"), Halston Sage ("Neighbors"), J Lee ("American Dad!"), Mark Jackson ("That Royal Today") y Chad L. Coleman ("The Walking Dead").





En el primer episodio de la serie, corre el año 2417 y la Unión Planetaria promueve a Ed Mercer como Capitán de la nave exploratoria "The U.S.S. Orville".





El entusiasmo de Ed por su nuevo cargo se ve empañado cuando su ex esposa, Kelly Grayson, es asignada para ser su Primer Oficial. Mientras están en su primera misión de rutina, la tripulación de Orville es emboscada por el Krill, una raza alienígena viciosa, que está empeñada en robar un dispositivo que puede acelerar el tiempo.





"THE ORVILLE" es producida por 20th Century Fox Television. La serie fue creada y escrita por Seth MacFarlane. MacFarlane, Brannon Braga ("Terra Nova"), David A. Goodman ("Family Guy"), Jason Clark ("Ted") y Liz Heldens ("Mercy") se desempeñan como productores ejecutivos en la serie. Jon Favreau ("Iron Man") dirigió el episodio estreno de la serie.





Fuente: Prensa FX.