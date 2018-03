Lizy Tagliani tras la terrible caída al aire: "Fue muy fuerte el golpe"

Lizy Tagliani protagonizó un tremendo blooper en la televisión. En la segunda emisión de "Cortá por Lozano", la humorista ingresó al piso con una enceradora en mano al ritmo de "La Tonta" luego de que Verónica Lozano anunciara que Jimena Barón iba a estar como invitada en el piso.

Mientras cantaba y bailaba con el artefacto en la mano, se le enredó el cable del electrodoméstico. Como si nada, Lizy siguió con su "coreografía".

Sin embargo, unos segundos después, empezó a dar vueltas con la enceradora todavía en la mano y, al romperse el taco de su zapato, se cayó de espaldas en el piso. Afortunadamente, la cómica se levantó como si nada hubiese pasado.

Un día después, en diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Lizy manifestó: "Siento como un dolor muscular, se vio fuerte porque caí así de una, no fue adrede. Siento como un dolor abdominal por la tensión de caerme y todo, pero no fue nada grave".

Y luego aclaró: "Estoy bárbara, me divertí mucho y me causó mucha gracia. Son cosas que pasa me parece. Mis compañeros no dejaron de escribirme todo el tiempo porque se vio mucho más grave de lo que fue, tuvo mucha repercusión. El zapato vino el remolque y lo llevó la grúa, ahora está en chapa y pintura (risas)".

Embed