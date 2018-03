Lito Nebbia: "La reedición de Los Gatos Salvajes es una gran satisfacción"

Litto Nebbia, pionero del rock argentino, consideró que la reedición del único disco de su banda Los Gatos Salvajes, publicado en 1965, "es una gran satisfacción".



"La recuperación del vivnilo suma dos tenas inéditos que se recuperaron de las cintas master, gracias al trabajo del Insitituto Nacional de la Música que recuperó tanto material de música argentina, no sólo de rock sino también de folclore y tango", insistió Nebbia en charla con Télam.



El artista rosarino encabezó una formación donde -con modificaciones varias entre 1962 y 1966- también se contaban Ciro Fogliatta, Juan Carlos Pueblas, Basilio Adjaydie y Guillermo Romero, con quienes registró "Los Gatos Salvajes" que es considerado el primer disco del rock en español.



"Recuerdo haber grabado cuatro canciones que nunca más salieron y con la recuperación del catálogo de Music Hall se encontraron dos, que están una de cada lado del disco como bonus track", agregó el cantautor.



Consultado acerca de su demanda contra la editorial Warner Chapell para rescatar 180 músicas compuestas por él, Nebbia comentó que "presenté ante la justicia un gran número de pruebas certificadas de los impedimentos que tengo para administrar mis propias canciones. Sin embargo a fin del año pasado, se dictó sentencia en la causa sin reconocer ninguna de las pruebas".



"Incluso -acotó- el juez dictaminó que me hago cargo de los honorarios de los abogados de la editorial que es algo así como 300.000 pesos, cosa que es una barbaridad, sólo nos queda apelar".



"Más allá de la importancia de mi demanda lo increíble es que tenemos que alertar a los chicos que hoy firman contratos y que por ahí no tienen idea de lo que firman y cuando se dan cuenta, ya es muy tarde. Por eso es que junto a la apelación nos queda difundir por todos lados el problema y que sirva como ejemplo. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo desde hace tantos años por la cultura popular", concluyó.