Lito Cruz, el recuerdo de un grande

La muerte del gran actor argentino Lito Cruz, en la tarde del martes, ha tenido una fuerte repercusión en toda la farándula argentina incluida Mendoza. Es que Lito tuvo una gran relación con la provincia, incluso su última actuación se dio en una serie que se emite en estas tierras: Mendólogos TV.



De hecho, en octubre pasado estuvo presente en la provincia cuando participó en la Feria del Libro. El domingo 8 de ese mes se presentó en la sala Armando Tejada Gómez, del Espacio Cultural Julio Le Parc, con su obra La furia y el viento, en lo que fue su última actuación en nuestra provincia.



Una de sus amigas más cercanas es mendocina, la actriz Pinty Saba. Ella habló con Escenario y recordó, con una profunda angustia, su último paso por Mendoza.



"Cuando vino lo llevé al teatro Las Sillas a que diera una charla para los alumnos. Conversamos mucho y hablamos del compromiso que era pertenecer al teatro independiente. Lo vi bien, ahora que estoy en Buenos Aires estaba pensando en llamarlo porque sabía que no andaba del todo bien por los actos de difamación que había sufrido pero antes de llamarlo ocurrió todo esto", dijo Pinty Saba entre lágrimas.

Los actos de difamación a los que hace referencia la actriz son la denuncia por violencia de género que recibió el actor de parte de su ex pareja Patricia Perrota.



Otro de los que recordaron el paso de Lito por la provincia fue Francisco Suárez. El actor y director de Mendólogos TV afirmó que "no podía creer la energía que tenía. Yo le había puesto el apodo El Indomable porque no paraba ni un segundo. Cuando vino a hacer Mendólogos llegó a la mañana, grabó todo el día, se fue a dar una charla y después fue a ver una obra de teatro mendocina. Él fue muy generoso conmigo y fue uno de los actores que más le han dado al país".



Sin dudas que el arte argentino ha perdido a un gran baluarte.