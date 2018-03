Led Zeppelin publicará un single en vinilo

Led Zeppelin anunció la publicación de un single en vinilo en la presente edición del Record Store Day, prevista para el 21 de abril, con dos mezclas inéditas de clásicos suyos.



El single lo produjo Jimmy Page y contiene dos versiones inéditas grabadas en estudio: en el lado A irá "Rock and roll" y en el B "Friends", como forma de anticipo de la celebración del 50 aniversario de Led Zeppelin, programada para el mes de septiembre.



El single, de 7 pulgadas y color amarillo, contiene dos mezclas inéditas grabadas en estudio: "Rock And Roll" en la cara A, fue grabada en Sunset Sound dentro de la sesiones de "Led Zeppelin IV", mientras que la cara B es una versión inédita de "Friends", rescatada de la grabación del tercer disco del grupo y mezclada en los legendarios estudios Olympic de Londres.



El 23 de marzo se publicará una reedición remasterizada del disco en directo de Led Zeppelin "How The West Was Won". El álbum contiene canciones grabadas los días 25 y 27 de junio de 1972 en Los Angeles Forum y Long Beach Arena, con la particularidad de que por primera vez está disponible en vinilo de 180 gramos.



La nueva edición se publica en diferentes formatos: 3CD, formato digipack, box 4LP; y una versión súper deluxe box set remasterizado con 3CDs y 4LPs que además contiene una tarjeta de descarga del audio en alta definición, un DVD audio que también incluye fotos, un libro con fotos de los conciertos y "memorabilia", y una reproducción impresa de la portada original (numerada en las 30.000 primeras copias).