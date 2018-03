Le robaron el Oscar a la actriz Frances McDormand

La actriz Frances McDormand, premiada con el Oscar como mejor actriz por su actuación en "Tres anuncios por un crimen", vivió un momento de tensión poco después de la ceremonia en el Baile de los Gobernadores, la fiesta oficial posterior a la gala, cuando alguien intentó robarle la estatuilla mientras ella chateaba con su teléfono móvil.



El periódico USA Today informa que, tras este incidente, ocurrido en el mismo edificio del Dolby Theater de Los Angeles, la intérprete, que estaba acompañada por su hijo Pedro y su marido, el cineasta Joel Coen, se quedó muy angustiada y no pudo reprimir el llanto, hasta que fue recuperado.



Según Cara Buckley, reportera del periódico The New York Times, la actriz "lo había dejado y estaba chateando cuando un hombre se aferró a la estatuilla dorada, a la que allí mismo le habían grabado el nombre de Frances"



El fotógrafo de Wolfgang Puck (el chef que preparó la cena a los ganadores) sorprendió a un afroamericano de mediana edad y recuperó el Oscar, no obstante volvió a desaparecer entre los numerosos invitados.



Según Buckley, Frances dijo que dejaran marchar al sospechoso. Pero igualmente ella tuiteó la fotografía del supuesto ladrón pidiendo la colaboración de los asistentes para localizarlo dando una breve descripción de lo ocurrido.



El departamento de Policía de Los Ángeles confirmó poco después que arrestó al hombre, mientras que el representante de la actriz, Simon Halls, confirmó que agentes de seguridad del evento le devolvieron el premio y puso en su tuit que "Fran y Oscar están felizmente reunidos y disfrutan de una hamburguesa In-N-Out juntos".



Terry Bryant, el nombre del arrebatador, fue detenido y según la portavoz de la policía de Los Angeles para salir deberá pagar una fianza de 20.000 dólares.



No es la primera vez que roban una estatuilla ya que en 2000, antes de la ceremonia y en el transporte de las mismas a Los Ángeles, fueron robadas 55 unidades de los que lograron recuperar 52 entre la basura, mientras que las tres restantes fueron localizadas por el FBI en 2003, en un operativo antidrogas.