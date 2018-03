"Le creo a Calu, pero es fascista que me pidan que eche a Darthés"

Invitado a Tiene la Palabra, el ciclo de TN, Adrián Suar habló de feminismo, machismo, y no le escapó al conflicto entre Juan Darthés y Calu Rivero





Consultado sobre el contexto actual y la revolución feminista que se ha instalado en el último tiempo, Suar opinó: "Es una sociedad muy machista, la Argentina también lo es. Se ha vivido un lugar de la mujer desde el humor, cómo el hombre se dirigía hacia la mujer en su conjunto y ahora tienen un 'hasta acá llegaron'".





"Lo que siento es que hay una suerte de cambio y todos tenemos que aprender. El universo femenino... los avances que fueron sucediendo son muy importantes, y seguramente seguirán sucediendo", agregó convencido.





Luego, los conductores abordaron la polémica con Juan Darthés, quien protagoniza "Simona", la tira juvenil de Pol-ka, y fue acusado de acoso sexual por tres actrices (Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos). Al preguntarle si va a echar al actor, Suar dijo: "Es delicado. Yo no sabía, realmente yo no lo sabía".





"Fue hace cuatro años. Yo le creo a Calu. Si ella sintió una situación, en las escenas, un poco más corrida, puede ser". "También le puedo creer a Juan, que me dice 'no, yo la besé, le metí la lengua... pensé que era por la grabación'. No sé qué pasó ahí. Pasaron cuatro años".





"Un actor que aborde a una actriz en una escena, que puede pasar. Porque también hay... 'che, esta actriz se le fue la lengua', porque también pasa. Porque nos ponemos un toque caretas, porque en la vida de los seres humanos pasa de todo. Pasa un hombre que le pone la mano a una mujer en una escena... estamos hablando de la actuación, que es lo que estamos hablando de Juan (Darthés)", dijo.





Y agregó: "Me ha pasado en Pol-ka, alguna actriz, trabajando, se habrá pasado, o algún actor hizo algo de más, pero si me lo hubiesen comunicado a mí en el momento, yo voy al piso y eso no pasa. Si una actriz me dice a mí que un actor se está propasando, no vuelve a pasar, no tengas dudas", sentenció.





Suar no echa a Darthes



Al preguntarle cómo se soluciona el conflicto con Darthés, el gerente de programación de El Trece, dijo: "Si yo lo saco del programa, ¿resuelve el problema? Para mi no. ¿Es la actitud que yo debería tener? Yo no lo tengo por qué sacar del programa. Primero, no sólo porque está judicializado, sino porque tengo a Calu que me dice que lo sintió y Juan que me dice que no. Para mí es muy delicado decirle a una persona 'te vas', porque la condena social es tremenda, es muy fuerte", afirmó el productor de "Simona".





"Si Juan lo hizo (acosar), lo sabe su conciencia y yo creo en la misericordia, en algunos casos, no en todos", sostuvo después.





Al recordarle los dichos de Griselda Siciliani , su ex y madre de su hija, quien le pidió un "acto ejemplificador" sobre el tema, expresó: "Está perfecto, es lo que ella piensa. Yo la adoro a Gri. Soy un ser humano, me puedo equivocar con esta decisión, pero es el espacio que tengo que darle al debate. Somos un toque fascistas. A mí, la actitud fascista... no me gusta que me empujen con 'ya, sacalo'. No me gusta, no me siento cómodo, me parece un toque fascista", aseguró.





Por último dijo: "Me enciende porque me piden que tenga un acto ejemplificador... y lo entiendo, se de que hablan. Me debato conmigo, equivocado o no y digo '¿Cuál sera el acto ejemplificador? ¿Sacarlo? No lo sé, en principio no", concluyó.