Lauren Cohan, cada vez más lejos de The Walking Dead

Según The Hollywood Reporter, Lauren Cohan, una de las históricas de The Walking Dead, habría estado buscando ofertas de nuevas producciones. Además, según recoge el mismo medio, AMC habría podido llegar a hacer "ofertas agresivas" para que Cohan renovara.

Al parecerse, ni la actriz ni sus agentes estaban contentos con las ofertas que le había hecho AMC para su renovación. Aunque Cohan no estaría buscando un salario equitativo al de los dos protagonistas de la serie, Andrew Lincoln y Norman Reedus, la cadena y ella han estado meses intentando llegar a un acuerdo en el que ambas partes estén conformes, pero parece que todavía no lo han conseguido.

Después de la octava temporada, Cohan podría o bien renovar por otra más como un personaje regular o renovar para aparecer en unos cuantos capítulos de la novena temporada y marcharse de la franquicia de zombies, o si el piloto de 'Whiskey Cavalier' no funciona y ABC decide no producir la serie, la actriz podría elegir entre quedarse en 'The Walking Dead' o marcharse.

La nueva serie de Lauren Cohan y Scott Foley

'Whiskey Cavalier' es un proyecto nuevo que se engloba en la categoría de drama y comedia y que cuenta con capítulos de una hora de duración. La historia gira en torno al agente del FBI Will Chase al que se le asigna trabajar con la fantástica agente de la CIA Francesca 'Frankie' Trowbridge. Juntos deberán liderar un equipo de divertidos y heroicos espías que habrán de salvar al mundo a la vez que se desarrollan otros temas en la serie, como la amistad o el amor. Foley, además de producir este drama, será el encargado de dar vida a Will Chase, mientras que Lauren Cohan tomará el papel de Frankie.

Fuente: ECartelera