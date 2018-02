Latinos reclaman más peso en Hollywood

Medio centenar de activistas se manifestaron hoy a las puertas del hotel de Beverly Hills donde se celebraba un almuerzo en honor de los nominados a los Premios Óscar 2018 para denunciar que la industria cinematográfica "excluye" a los latinos ejerciendo un "racismo delicado".



Los manifestantes recibieron con muestras de descontento a los "más de 175" nominados y ejecutivos de Hollywood que, según un comunicado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, asistieron al almuerzo en el hotel Beverly Hilton.



"Tenemos que reclamar, porque no nos están utilizando en sus películas, para nada, tanto enfrente como detrás de cámaras", dijo a Efe Alex Nogales, presidente de la Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC, en inglés).



A la protesta se sumaron aliados de la NHMC como el español Santiago Pozo, fundador de la empresa de mercadeo de películas "Arenas"; Moctesuma Esparza, director ejecutivo de la cadena de cines Maya; Gloria Molina, exsupervisora del condado de Los Ángeles; y Thomas A. Sáenz, presidente del Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF).



La industria de cine estadounidense ejerce contra los latinos "un racismo muy delicado", aseguró Pozo en declaraciones a Efe.



"Porque como nosotros no somos una raza, sino somos una cultura que venimos en todos los colores, es mucho más fácil discriminarnos que discriminar a otros grupos", declaró.



Nogales, por su parte, reclamó "a los que toman las decisiones en Hollywood" que tengan en cuenta a los latinos y se lamentó de que las pocas oportunidades que ofrece Hollywood a los latinos son para interpretar personajes estereotipados.



"De manera que es un problema de percepción también, cómo se nos ve con aquellas personas no latinas, se nos juzga muy mal, como hemos visto a (Donald) Trump, y toda su gente, que cree lo peor de los latinos", agregó Nogales.



Según el directivo de NHMC, el 18 % de los 326 millones de habitantes de este país son latinos y estos "compran casi la cuarta parte de los boletos" en salas de cine estadounidenses.



Sin embargo, los hispanos solo aparecen en un 3,1 % de las películas en inglés.



"Ahora estamos enojados, sentidos y muy asertivos", declaró Nogales, quien encabeza el "reclamo" a favor de "más actores, directores, productores y escritores latinos".



Por eso, "vamos a seguir el ejemplo de nuestros hermanos afroamericanos que se quejaron y se quejaron y por fin (...) se resolvió (...) todo lo que tenían ellos contra Hollywood", aseveró.



La falta de Premios Óscar a los actores afroamericanos y otras quejas motivaron en 2015 el lanzamiento de la campaña #Oscarssowhite (Los Óscar son muy blancos).



Nogales hizo referencia en sus declaraciones al estudio titulado "Desigualdad en 900 películas" 2007-2016, de la Universidad del Sur de California (USC).



En los 900 filmes analizados, el 70,8 % de los actores son blancos, el 13,6 % afroamericanos, el 5,7 % asiáticos y el 3,1 % latinos, a pesar de que 18 de cada 100 estadounidenses son de este último origen.



Pozo, que como productor y guionista conoce la industria detrás de bambalinas, afirmó que la exclusión de los hispanos y sus historias en el cine en inglés muestra "miopía" en términos de "negocios", porque los consumidores de películas hispanos están en todo el continente americano y España.



"Nuestra cultura lo que trae son unas nuevas gafas, es una nueva visión sobre el amor, sobre la injusticia, sobre la venganza, sobre lo que sea, y esa nueva visión es lo que crea la originalidad", dijo Pozo.



Por su parte, Saenz, declaró a Efe que "el racismo juega un papel" en la industria cinematográfica.



"Es racista para los estudios y productores concluir que los latinos pueden ser excluidos mientras que otros grupos minoritarios han visto aumentar su representación", declaró el abogado de MALDEF.



"Tenemos que seguir estos pasos" de protestar en la calle, "porque los estudios de cine y los productores están confiados de sus clientes latinos y debemos amenazar sus resultados (en el negocio) para que el problema y su solución se conviertan en una prioridad", concluyó.



Efe contactó a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en busca de reacciones, pero no obtuvo respuesta.



La edición número 90 de los premios Oscar tendrá lugar el próximo 4 de marzo.