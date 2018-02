Las protagonistas femeninas se redujeron en 2017

Aunque 2017 fue el año de " Wonder Woman ", un estudio publicado el jueves encontró que las protagonistas femeninas se redujeron 5% en las 100 películas más lucrativas del año pasado.

El Centro para el Estudio de las Mujeres en el Cine y la Televisión en San Diego State University lanzó el jueves su estudio anual "It's a Man's (Celluloid) World" (es un mundo masculino, de celuloide), el cual encontró que las mujeres tuvieron el 24% de los personajes protagónicos el año pasado en comparación con el 29% de 2016, a pesar de grandes estrenos como " Star Wars : The Last Jedi" y "La Bella y la Bestia" — las dos películas más taquilleras de 2017.