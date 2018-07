Las princesas se apoderan del invierno

La espera del príncipe encantador que llega en su noble corcel al rescate de su amada llegó a su fin, las princesas toman el poder y salen a la lucha como todas unas guerreras. Sí nada de ser salvadas por otros ahora Bella, Cenicienta. Elsa y Blancanieves vivirán sus propias aventuras en Princesas al Rescate y su continuación, Princesas Superpoderosas.





Las originales obras escritas y dirigidas por Jorgelina Flores, vuelven tras el rotundo éxito de Princesas al rescate durante el año pasado. La misma estará presentándose este lunes y martes y el lunes 16 y martes 17 a las 16, en el teatro Selectro. Mientras que Princesas Superpoderosas estará del miércoles 11 al domingo 15 y del miércoles 18 al Domingo 22 a las 18 en el mismo escenario.





Con una mega producción en la que se destacan una dramaturgia original, pantallas y proyecciones audiovisuales impactantes, las canciones más divertidas del momento así como un repaso por grandes hits, coreografías y elencos de lujo, las obras principescas son una de las propuestas más innovadoras y divertidas de la cartelera invernal, que si bien son continuadas, pueden disfrutarse independientemente sin ningún tipo de inconveniente.





Antes del estreno, su directora Jorgelina Flores diálogo con Escenario.





–¿En qué se diferencian las obras?

–En Princesas al rescate las princesas tienen que enfrentar a los villanos y a los obstáculos con su creatividad, con su capacidad de resolver, ellas son quienes deben rescatara a los príncipes. La segunda obra, en cambio, se inspira en la alegoría de la verdad, las protagonistas van a salir a buscar su máximo don y para eso deberán encontrar su talento, su misión, sus objetivos y así activar su superpoder especial para salir adelante y vencer.





–¿Por qué las princesas son superpoderosas?

–Esta nueva obra tiene una intervención de todo la estética del cómic afianzado con el cuento de hada donde las princesas incluso tendrán un cambio de estética, se recrean, se transforman, cambian su traje. Yo no tomo a la princesa con el arquetipo de que deber ser rescatada,aquí son empoderadas, trepan, hacen karate, pelean y lo más importante, es que no tienen megapoderes especiales como volar sino que su mayor arma y virtud será el poder decir la verdad





–Haces mucho hincapié en el mensaje

–Sí. La villana Maléfica quiere gobernar, para hacerlo suprime el máximo poder de las protagonistas, la voz. No hables, no digas es el mensaje que ella quiere imponer. No te calles, no te silencies, que nada ni nadie te detenga, pedí ayuda es el mensaje que a través de la lucha de las princesas queremos transmitir. Realmente el contenido y el conocimiento que hay en las obras marcan la diferencia. Van a disfrutarlas los pequeños, pero también harán reflexionar a los padres.





–¿Una oración que describa las obras?

–Son el viaje y la transformación para la verdad y la libertad,la prueba de que cada uno es el héroe de su propia historia.