Las películas más exitosas del 2017 tuvieron protagonistas femeninas

Fue un gran año para las heroínas femeninas tanto en la televisión como en el cine. Un claro ejemplo de esto fueron Star Wars: Los Últimos Jedi (Star Wars: The Last Jedi, 2017), La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 2017) y Mujer Maravilla (Wonder Woman, 2017), los 3 films más exitosos en la taquilla estadounidense, todos con una mujer a la cabeza del elenco.

Diana Prince (Gal Gadot), Bella (Emma Watson) y Rey (Daisy Ridley) demostraron que las chicas pueden lograr todo lo que se propongan. Aún estando muy bien acompañadas, sin duda fueron las protagonistas de sus historias y sus propias heroínas.

Fuente: La Cosa Cine