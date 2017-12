Las grandes figuras que "se fueron de gira" en 2017

Enero





Ricardo Piglia, 75. Autor de obras como "Respiración artificial" y "Plata quemada" y uno de los escritores argentinos más reconocidos de las últimas décadas. 6 de enero.





Adhesiones. La plataforma change.org sigue sumando firmas para que el escritor obtenga la medicación solicitada.



Horacio Guarany, 91. Uno de los más emblemáticos compositores y e intérpretes argentinos de folclore. 13 de enero.





William Peter Blatty, 89. Novelista y cineasta, autor de "El exorcista". 12 de enero.





Miguel Ferrer, 61. Actor de series de TV como "NCIS: Los Angeles" y "Crossing Jordan". 19 de enero.





Febrero





Bill Paxton, 61. Prolífico actor de películas como "Apolo 13" y "Titanic". 25 de febrero, de complicaciones relacionadas con una operación.





Marzo





Robert James Waller, 77. Autor de la exitosa novela "Los puentes del condado de Madison", llevada al cine en un filme protagonizado por Meryl Streep y Clint Eastwood. 10 de marzo.





Chuck Berry, 90. Idolatrado guitarrista de rock, recordado por clásicos como "Johnny B. Goode", ''Sweet Little Sixteen" y "Roll Over Beethoven". 18 de marzo.





Abril





Jonathan Demme, 73. Director de dos películas ganadoras del Oscar, "The Silence of the Lambs" ("El silencio de los inocentes") y "Philadelphia" ("Filadelfia"). 26 de abril.





Mayo





Chris Cornell, 52 años. Vocalista de las bandas de rock Soundgarden y Audioslave. 18 de mayo.





Roger Moore, 89. Actor de la serie "El santo" y de siete entregas de James Bond. 23 de mayo.





Gregg Allman, 69. Músico legendario de la Allman Brothers Band. 27 de mayo, de un cancer.





Junio





Adam West, 88. Actor, protagonista de la serie de TV "Batman". 9 de junio.





John G. Avildsen, 81. Director de los éxitos cinematográficos "Rocky" y "The Karate Kid". 16 de junio.





Michael Nyqvist, 56. Actor sueco que protagonizó la cinta original de "Los hombres que no amaban a las mujeres" e interpretó a villanos en Hollywood en películas como "John Wick". 27 de junio.





Julio





Martin Landau, 89. Actor de "Misión Imposible" que luego se dedicó al cine y ganó un Oscar hacienda el papel de Bela Lugosi en "Ed Woods". 15 de Julio.





George Romero, 77. Padre del cine zombi gracias a la emblemática "Night of the Living Dead" ("La noche de los muertos vivientes"). 16 de julio.





Chester Bennington, 41. Vocalista de la banda de rock Linkin Park. 20 de julio.





John Heard, 71. Actor conocido por su papel de papá en "Home Alone" ("Mi pobre angelito"). 21 de julio.





Agosto





Robert Hardy, 91. Veterano actor británico que interpretó al ministro de magia Cornelius Fudge en las películas de "Harry Potter". 3 de agosto.





Haruo Nakajima, 88. Actor japonés que interpretó al Godzilla original en 1954. 7 de agosto.





Richard Anderson, 91. Actor de series como "El hombre de los seis millones de dólares" y "La mujer biónica". 31 de agosto.





Septiembre





Hugh M. Hefner, 91. Fundador de la revista y del emporio de Playboy. 27 de septiembre.





Octubre





Evangelina Elizondo, 88. Actriz mexicana que hizo la voz de Cenicienta y apareció en cintas como "Un paseo por las nubes" y "Las locuras de Tin Tan". 2 de octubre.





Federico Luppi, 81. Actor argentino que protagonizó películas tan memorables como "La Patagonia rebelde" y "Plata dulce" y, más recientemente, "El laberinto del fauno". 20 de octubre.





Noviembre





María Martha Serra Lima, 72. Cantante melódica argentina que llevó la música romántica en español hasta Estados Unidos y España. 2 de noviembre.





Malcolm Young, 64. Guitarra, cofundador y motor de la banda de rock pesado AC/DC. 18 de noviembre.





David Cassidy, 67. El actor y cantante que protagonizó la popular serie de los 70 "La Familia Partridge". 21 de noviembre.





Diciembre





Lito Cruz, 76. Actor y director argentino de grandes éxitos. 19 de diciembre.