Las fechas de estreno de los filmes ganadores de los Globos de Oro

El pasado domingo se realizó la entrega de los Globos de Oro, los premios que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entrega anualmente y que lanza la temporada de premiación en Hollywood, con lo cual se la vive como la antesala de las próximas nominaciones a los Oscar, que este año se entregarán el 4 de marzo.



En una noche marcada por el gesto de vestir de negro –en rechazo a la ola de denuncias de acoso sexual que se inició contra uno de los nombres fuertes de la industria, el productor Harvey Weinstein– las realizaciones hechas o protagonizadas por mujeres se alzaron con grandes premios –sobre todo en las series televisivas– y los encendidos discursos de ellas dieron la nota de cara a un escándalo que ha sacudido al mundo.



En el monólogo de apertura, el presentador Seth Meyeres recurrió a su ácido humor al decir: "Es 2018. La marihuana está permitida por fin (en California) y el acoso sexual ya no. ¡Va a ser un buen año".



Por su parte, Oprah Winfrey, ganadora del premio honorífico Cecil B. DeMille, se expresó en contra de "los hombres poderosos y brutales" y les aclaró: "Su momento ha llegado. Se acabó el tiempo", esta última la frase de Time's Up ("Se acabó el tiempo"), uno de los movimientos, junto con Me Too (Yo también) que se han conformado para luchar contra el acoso y que brindará asistencia –sobre todo legal– a aquellas mujeres que vivan estas situaciones y no tengan medios económicos para hacer frente a un proceso en tribunales.



Estrenos pendientes

En el cine, la gran ganadora de la noche fue Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (aquí se estrenará con el nombre Tres anuncios por un crimen, el 18 de enero), del director Martin McDonagh (el mismo de Siete psicópatas y Escondidos en Brujas), que se llevó cuatro galardones (mejor película dramática, mejor actriz de drama para Frances McDormand, mejor actor secundario para Sam Rockwell y mejor guión para Martin McDonagh).



La cinta refleja la historia de Mildred Hayes, quien después de que pasaron varios meses sin que el asesino de su hija haya sido capturado, decide hacer algo arriesgado y colocar tres carteles ubicados en el ingreso de su pueblo con un mensaje controversial dirigido al jefe de la policía local: William Willoughby.



Con menos premios de los que se esperaba se quedó La forma del agua, del director mexicano Guillermo del Toro. Se quedó las dos estatuillas correspondientes a mejor director y mejor banda sonora original para Alexandre Desplat.



El filme se estrenará en nuestro país el 22 de febrero. Ambientada en 1962, la solitaria Elisa está atrapada en una vida de silencio y aislamiento. Trabaja en un laboratorio del gobierno de máxima seguridad. Su vida cambiará por completo cuando descubra, junto con su compañera Zelda, un experimento clasificado como "secreto".



También con dos premios se quedó Lady Bird, en las categorías mejor película de comedia o musical y mejor actriz de comedia o musical para Saoirse Roan. Lady Bird explora el vínculo turbulento entre una madre y su hija adolescente. Christine "Lady Bird" McPherson lucha para no ser como su madre, pero es exactamente igual de amorosa, profundamente obstinada y fuerte como ella, una enfermera que trabaja incansablemente para mantener a flote a su familia después de que el padre de Lady Bird perdiera su trabajo. Ambientada en Sacramento, California en 2002, en medio de un paisaje económico estadounidense que cambia rápidamente. Se estrenará en Argentina el 1 de marzo.



Un solo premio se llevó Darkest hour (Las horas más oscuras), a mejor actor de drama para Gary Oldman, por su increíble transformación al personificar a Winston Churchill (foto) en esta cinta que se estrenará el 15 de febrero. Se trata de una emocionante e inspiradora historia real que surge en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. A días de convertirse en el Primer Ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, debe enfrentar uno de los momentos decisivos en la historia: considerar un acuerdo de paz con la Alemania nazi o permanecer fiel a los ideales de libertad de toda una nación. Mientras el poderío nazi aumenta su expansión al occidente de Europa y la amenaza de una invasión es inminente, Churchill deberá enfrentarse a una nación incrédula, un rey escéptico y a la conspiración de su propio partido para superar las horas más oscuras de su vida y dirigir a una nación para cambiar el curso de la historia.



Muy merecido también fue el premio a James Franco como mejor actor de comedia o musical por The Disaster Artist, película que también produjo y dirigió y que ya pasó por nuestras carteleras.



Con respecto a la mejor película animada, el premio recayó en Coco, que se estrena este jueves y cuenta la historia de Miguel, quien a pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia, sueña con convertirse en un músico consagrado, como su ídolo Ernesto de la Cruz. Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos. En el camino, encuentra al simpático timador Héctor, y juntos se embarcan en una extraordinaria travesía para develar la verdadera razón detrás de la historia familiar de Miguel.



La única película premiada que actualmente está en nuestras carteleras es El gran showman, que se llevó el galardón a la mejor canción original por This Is Me, de Benj Pasek y Justin Paul.



Con un solo premio quedaron I, Tonya (mejor actriz secundaria para Allison Janney) y como mejor película extranjera fue premiada In the Fade, coproducción de Alemania y Francia. La primera retrata la historia real de la patinadora de competición Tonya Harding, quien escala en los rankings de campeonatos en Estados Unidos, pero su futuro en el deporte se pone en duda cuando su exmarido interviene.



In the Fade se centra en la vida de Katja, quien se hunde cuando su marido y su hijo mueren en un atentado. Tras el duelo y la injusticia, llegará el tiempo de la venganza.

Ambas películas aún no tienen fecha de estreno en nuestro país.