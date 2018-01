Las entradas para ver a Liam Gallagher se agotaron en un día

La fecha de Liam Gallagher en el Teatro Vorterix, uno de los sideshows de Lollapalooza Argentina 2018, tendrá un lleno total: en un día, los seguidores del ex Oasis agotaron las entradas para el concierto del miércoles 14 de marzo.Además de esa función en solitario, el cantante británico actuará en la segunda jornada del festival, el sábado 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. En su visita a Argentina, presentará en vivo su disco solista, As You Were.

Los otros sideshows que salieron a la venta en los últimos días son el de Metronomy (el jueves 15 de marzo en Vorterix) y David Byrne (el lunes 19 de marzo en el Teatro Gran Rex).

También habrá sideshows del rapero californiano Anderson Paak (el 14 de marzo en Niceto Club, las entradas ya están agotadas), la sueca Zara Larsson con la dupla Oh Wonder (también en Niceto Club, el 15) y LCD Soundsystem y los daneses Volbeat, que se presentarán el 20 y 21, respectivamente, en Vorterix.Fuente: Rolling Stone