Las artes también dicen #NiUnaMenos

Cada 30 horas una mujer es asesinada en Argentina. Cada 30 horas una mujer muere en manos de otro que se cree capaz de decidir el destino de ella. Cada 30 horas una familia queda destruida. Cada 30 horas una abuela, madre o hija pierden a esa mujer que era todo para su vida.



Quizás no haya forma inmediata de evitar semejante flagelo pero sí, al menos, de sumarse a la causa. Hoy, como hace cinco años, en el Día de la mujer se realiza paro y movilización de todas las mujeres del país. Con la bandera del #NiUnaMenos las calles del país y por supuesto de Mendoza estarán copadas por ellas y por todos los que estamos cansados de la violencia machista que sufren día a día.



El mundo del arte no está exento y muchos famosos de las distintas ramas como la danza, música, teatro, artes visuales, plásticas o cualquier tipo se han hecho eco de esto y también se sumarán a esta iniciativa que lucha con la violencia de género y sobre el sistema patriarcal en el que estamos sumergidos.



En la memoria de Marina, Majo, Johana, Soledad o cualquier mujer que haya partido de este mundo en manos de un cobarde que tomó la decisión de quitarle los sueños e ilusiones. En la memoria de todos esos momentos que nos ha tocado sufrir y padecer como sociedad cientos de famosos de la farándula y del ambiente se han sumado a esta lucha.



La consigna #NiUnaMenos ha sido una temática que ha inspirado a cientos de artistas y por lo que han nacido canciones como de No te va gustar, Ella de La Beriso o justamente Ni una menos de Ángela Leiva. Series, documentales relacionados con la trata de personas, la violencia machista, el constante maltrato hacia la mujer también ha tenido un mayor auge.



Hoy, en conmemoración de este día, desde las 21.30, en el cine Imperial de Maipú se estrena Buscando a Isolde, documental bellísimo que pone en valor la figura de la enorme bailarina Isolde Klietmann, nacida en Austria y radicada luego en Mendoza.



Podemos decir que el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano tenía razón en su poema La mujer sin miedos y al "fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo". Por eso hoy, todos marchemos, aunque sea en nuestra mente.



Basta de femicidios.



Ni una menos.