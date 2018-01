Lady Gaga actuará en los Grammy

La superestrella pop Lady Gaga y el rapero Childish Gambino actuarán en la entrega de los premios Grammy el 28 de enero, dijeron este jueves los organizadores de la gala más importante de la industria de la música.





La Academia de la Grabación estadounidense anunció así indirectamente el regreso de Gaga, quien en los Grammy de 2016 hizo un homenaje al legendario David Bowie , muerto en enero de ese año por un cáncer de hígado.





Gaga quedó fuera de las cuatro categorías principales en los Grammy, pero Childish Gambino fue sorpresivamente nominado para álbum del año y grabación del año, que premia la mejor canción.





Childish Gambino, el nombre artístico del actor y comediante Donald Glover, ganó notoriedad y una fuerte atención en internet con su álbum "Awaken, My Love!" y su sencillo clave "Redbone", una sensual canción que habla de la raza y la infidelidad.





La cantante pop P!NK y el cuarteto country Little Big Town también actuarán en los Grammy, que regresan a Nueva York desde Los Ángeles por primera vez desde 2003 para celebrar la 60° edición de los premios.





Para resaltar a Nueva York, los Grammy honrarán a Broadway con un tributo a la música de Andrew Lloyd Webber y Leonard Bernstein dirigido por Ben Platt, la estrella de "Dear Evan Hansen", dijo la Academia de la Grabación.





La emblemática y premiada actriz de Broadway Patti LuPone, quien formó parte del elenco original de Broadway de "Evita" de Lloyd Webber en 1979, regresará a los Grammy para entonar la canción principal del musical biográfico, "Dont Cry for Me Argentina" ("No llores por mí, Argentina").