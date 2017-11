La venganza de Winona Ryder

Querer a Winona Ryder es inevitable. Ya sea en el personaje de Joyce en 'Stranger Things' o en la vida real, la actriz ha demostrado ser una mujer de armas tomar. Una prueba más de su genialidad se ha hecho viral en twitter, en la que cuenta la anécdota de cuando se encontró en una cafetería con una chica que le había pegado una paliza en el instituto.

"Yo llevaba una camiseta de chico del Salvation Army. Mientras iba al baño, oí a alguien decir «eh, maricón». Golpearon mi cabeza contra una taquilla. Me caí al suelo y empezaron a pegarme. Tuvieron que darme puntos. La escuela me echó a mí, no a los matones. Años después, entré en una cafetería y me encontré con una de las chicas que me había pegado. Ella me dijo «Winona, Winona, ¿puedes darme tu autógrafo?», y yo le dije «¿Te acuerdas de mí? ¿Recuerdas pegar a un chico en séptimo grado?». Ella dijo «Más o menos». Y le dije «Esa era yo. Vete a la mierda»".

La anécdota aparece recogida también en la biografía de Winona Ryder por Nigel Goodall. El incidente fue la causa de que Winona dejara el instituto y pasase a ser educada en casa. Sin embargo, la actriz lo mira desde el lado positivo: "Si no hubiera estado en casa, no hubiera podido ir [al Teatro Conservador Americano de San Francisco]. Es casi como si el extraño destino hubiera hecho que pasara de ese modo".

Fuente: ECartelera