La última temporada de "Gotham" tendrá 10 episodios

Gotham, la serie sobre los orígenes de Batman , ha sido renovada por una quinta y última temporada por parte de Fox, pero parece que los fans no deben contar con el número de episodios habitual. Cuando la cadena estadounidense anunció que la ficción protagonizada por David Mazouz tendría una última entrega ya se apuntó que sería una temporada corta y que no vería la luz hasta el "midseason", aunque parece que finalmente no serán 13 episodios -el número estándar-, sino 10.