La última temporada de Gillian Anderson en Los Expedientes X

La undécima temporada de 'Expediente X' está a punto de aterrizar. El pasado 2016, la serie de ciencia ficción por antonomasia hizo su gran regreso después de un parón de catorce años. En esa décima temporada, el showrunner Chris Carter terminó con un gran cliffhanger que nos dejaba con ganas de continuar la historia. Ahora, Mulder y Scully volverán para una nueva tanda de episodios, pero será la última vez que veamos juntos a los dos investigadores del FBI.

Y es que Gillian Anderson, la actriz detrás de Dana Scully, ha dejado claro que no va a regresar para más episodios. El pasado octubre lo dijo en la Comic Con de Nueva York y parece que esta vez va en serio, pues lo ha vuelto a confirmar en una entrevista para TV Insider. "Desde el principio he dicho que esto sería todo por mi parte", ha explicado la actriz, "Me sorprendió un poco la reacción de la gente ante mi anuncio... porque yo entendí que esta iba a ser una única temporada".

Por ahora, su compañero y coprotagonista, David Duchovny, no ha dicho nada sobre una posible nueva tanda de episodios. Por su parte, el showrunner Chris Carter ha confirmado que el final será abierto. "Hay muchas más historias de 'Expediente X' por contar", ha afirmado, "Que lleguemos a contarlas o no es un signo de interrogación. La verdad está ahí fuera".