La última película de Woody Allen podría no estrenarse nunca

A Rainy Day in New York, la última película que dirigió Woody Allen , podría no llegar a estrenarse nunca. El film, que se encuentra actualmente en postproducción, se convirtió en el eje de una polémica luego de que se volviera a mediatizar la denuncia de su hija Dylan Farrow, que lo acusa de abuso sexual. Algunos intérpretes que protagonizaron ese largometraje, como Rebecca Hall o Timothée Chalamet, no dudaron en manifestar su arrepentimiento por haber trabajado con el director, y decidieron donar su sueldo a causas benéficas vinculadas a víctimas de abusos sexuales.

Por su parte, otros artistas como Greta Gerwig , Mira Sorvino o Colin Firth expresaron que jamás volverán a hacer un film para Allen .

Ante este panorama, Amazon Studios estaría evaluando la posibilidad de dejar inédito el film A Rainy Day in New York. Según reveló un artículo publicado en el sitio Vulture, la actual imagen del realizador afecta el lanzamiento del largometraje e incluso se habla de un sentimiento "anti Allen". Según fuentes de la empresa, el estudio siente la presión de manifestar que "no se tolera el abuso sexual " mediante la cancelación del estreno de la película y, además, Amazon puede darse el lujo de absorber las pérdidas que implicarían no comercializarla. Si bien el contrato firmado por Allen y la empresa garantiza que el estreno del film sea en salas de cine, la compañía podría decir: "Woody, tenemos un problema entre manos. Necesitamos renegociar esto".

Para algunos ejecutivos, una solución intermedia podría ser lanzar el film a través del servicio streaming de Amazon, una manera mucho más silenciosa de poner el producto al servicio del público. Según un productor retirado de la industria, los fans de Allen "son más grandes, y ya tienen la costumbre de ir a ver sus películas. No importa qué pase, Woody siempre contará con sus fans".