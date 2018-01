La taquilla en EE.UU.: moneda de dos caras

Tras dos años consecutivos de récords en la taquilla estadounidense, 2017 fue el año en el que se redujo el impulso, incluso con la inyección final de adrenalina de la nueva película de Star Wars.

El año en total superará nuevamente la marca de los 11.000 millones de dólares, la firma comScore ha proyectado que serán 11.120 millones, lo que es 2,3% menor a las ganancias récord del año pasado (11.400 millones), y casi igual a los 11.140 millones de 2015. Pero visto de otra manera es el año con el tercer ingreso mayor de la historia.



Los expertos y conocedores están divididos ante lo que esto podría significar para el presente y el futuro de las audiencias en el cine y si es un motivo de alarma o parte del flujo normal del mercado en una industria. Pero algo sigue siendo claro para todos los involucrados: la calidad es lo que manda. Si las películas son buenas el público irá a verlas, si no, no lo harán.



"El 2017 tuvo dos caras de la moneda. El año comenzó muy bien, de enero a abril fueron éxitos, y setiembre, noviembre y diciembre también han tenido enormes éxitos, pero la mitad del año ... claramente son resultados menores a lo esperado. Esto abrió un debate entre la gente que cree que la industria cinematográfica enfrenta dificultades y la gente que cree que simplemente necesita que Hollywood haga películas atractivas", dijo Adam Aron, director general de AMC, la mayor cadena de cines en Estados Unidos.



"Creemos que el récord de 2017 demuestra que cuando Hollywood hace buenas películas, Estados Unidos va a ver esas películas".



El año tuvo puntos muy altos con las tres películas con mayores ingresos: La Bella y la Bestia (504 millones), Star Wars: el último Jedi (424 millones) y Mujer Maravilla (412,5 millones), destaca que todas ellas tienen protagonistas femeninas, también es notable el éxito de algunas películas que no son parte de una serie como It (327,5 millones), Dunquerke (188 millones), Déjame salir (175,5 millones), Extraordinario (117,4 millones) y Girls trip (115,1 millones). Algunas películas de superhéroes encontraron energía renovada, gracias a directores y vibras nuevas (Thor: Ragnarok, 309,4 millones), o por ser una despedida (Logan, 226,3 millones), o un exitoso comienzo con una nueva estrella (Spider-Man: homecoming, 334,4 millones). Todas estas películas tenían una calificación fresca en Rotten Tomatoes.



El año también tuvo comienzos fallidos y momentos muy malos como la comedia Baywatch, cintas con fórmulas conocidas y universos cinematográficos en expansión. Las franquicias mueren en el intento cada año, pero 2017 fue especialmente duro para algunas cintas muy costosas como Valerian and the City of a Thousand Planets, King Arthur: Legend of the Sword y Blade Runner 2049. Hay otras que estuvieron plagadas de reseñas negativas como La torre oscura y La Momia, que no lograron tener un impacto notable. Fuera de Blade Runner, todas estaban calificadas como "podridas".



El verano en total fue el de menores ingresos en 10 años y agosto fue el peor en dos décadas. No todas las viejas franquicias siguen siendo las vacas lecheras de antes. Piratas del Caribe, de Disney, tuvo su peor película en Estados Unidos con La venganza de Salazar (172,6 millones), aunque a nivel mundial tuvo resultados más positivos. Lo mismo pasó con otra quinta entrega, Transformers: The Last Knight, de Paramount (130,2 millones).



Por segundo año consecutivo Walt Disney Company está en la cima de la pirámide con 2.200 millones en ingresos domésticos, lo que constituye 21,2% del mercado, con estrenos como El último Jedi, La Bella y la Bestia y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (389,8 millones).

"En este año nuestras grandes marcas han entregado éxitos de gran calidad", dijo Dave Hollis, presidente de distribución mundial de Disney.

Warner Bros. fue el segundo, con 18,9% del mercado y 2.000 millones, gracias a películas como Mujer maravilla, It, Dunquerke e incluso La Liga de la Justicia.