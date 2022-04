►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la perturbadora película basada en hechos reales y que arrasa

La serie policial mendocina Los hilos desdibujados.jpg La serie policial mendocina dura una hora y cuarto.

De qué trata la miniserie mendocina Los hilos desdibujados

Los hilos desdibujados tiene nueve capítulos de entre seis y doce minutos cada uno. Está protagonizado por Tania Casciani, Fernando Muñoz y Jorge Fornés. El director y guionista es Maximiliano Rodríguez.

"Constanza, una joven solitaria, encuentra en su casa a un desconocido que ha ingresado y se ha suicidado allí. A partir de entonces la policía presenta las evidencias obtenidas intentando encontrar ayuda de los espectadores para resolver el caso", dice la sinopsis de la miniserie.

El hecho se sitúa el 13 de octubre de 2018, en el departamento de San Martín, Mendoza. Constanza (Tania Casciani) es una docente muy solitaria e introvertida, que cuando vuelve a su casa, se encuentra a un hombre muerto (Jorge Fornés). Ella no sabe quién es, ni por qué decidió entrar a su casa, por qué se suicidó, por qué nadie lo reconoció ni reclamó el cuerpo.

La Policía intentará resolver estos interrogantes haciendo públicas las evidencias del caso y esperando a que la población los ayude.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la miniserie de suspenso española que solo dura seis horas

Miniserie policial mendocina Los hilos desdibujados.jpg Los hilos desdibujados tiene nueve capítulos

Fernando Muñoz y el placer de trabajar en equipo

Uno de los actores principales, Fernando Muñoz, dijo en diálogo con el programa Mediodía por radio Nihuil que es un lujo que Los hilos desdibujados esté en una plataforma como CINE.AR. "Es una serie policial, pero es una aventura porque está hecha a lo mendocino, con humor mendocino", dijo.

Fernando contó que lo convocaron para hacer un personaje de un investigador en donde no tenía que hacer lo obvio. Agregó que es un privilegio enorme que hayan pensado en él como actor y lo hayan convocado.

"Mi personaje está filmado de costado, no tiene peso en la trama sino en el relato. Lo importante es lo que está pasando el caso policial y en la mente del espectador. Está planteado para que el espectador sea el que vaya haciendo la investigación", dijo el artista.

Serie mendocina Los hilos desdibujados.jpg Una de las escenas de la serie policial mendocina.

Fernando dijo que la escena de la reconstrucción la filmaron durante una noche. Empezaron a rodar a las doce y estuvieron hasta las siete de la mañana. "Tuvimos que hacer un doblaje de audio porque se metieron los pajaritos de la mañana", agregó.

"Me acuerdo perfectamente el día que terminamos de rodar, el aplauso y la emoción que teníamos, maquilladores, iluminadores, camarógrafos, asistentes, es un trabajo de equipo y hecha de corazón. Llegaba a filmar y no me quería ir más", afirmó.

La miniserie la filmaron justo antes de la pandemia, pero el trabajo de edición lo hicieron durante los primeros meses del confinamiento.

LOS HILOS DESDIBUJADOS - TRAILER 2021

La idea de la duración y una invitación personal

Fernando contó que la propuesta de la duración variable de los capítulos es para que el espectador no sepa cuándo termina y se sorprenda, para que no haga especulaciones. Lo relacionó con las salas de cine antiguas, cuando el público no sabía los tiempos de la película y debía dejarse llevar por el cuento.

"Invitamos a los mendocinos y a los no mendocinos a que vean esta serie donde van a encontrar humor y se van a sentir partícipes de la obra, el espectador es el que tiene que ir elucubrando y tratando de dilucidar la trama", dijo el actor.