Evan Rachel Wood, la protagonista de "Westworld", asegura que los nuevos capítulos de la serie, de estreno el 22 de abril en HBO y un día después en HBO España, suponen "otro nivel de locura" respecto a la primera temporada.



Wood, de 30 años, encarna en la serie a Dolores Abernathy, la androide con más experiencia dentro de un parque de atracciones con aspecto del Lejano Oeste donde cada anhelo humano, ya sea noble o depravado, puede ser saciado.



Allí los humanos se entretienen satisfaciendo sus fantasías, hasta que los robots comienzan a tomar conciencia de sí mismos (aprenden a recordar, improvisar, sufrir y actuar con intereses propios) y emprenden una revolución.



"Es el papel de mi vida. Sin duda", concedió la intérprete en un encuentro con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe. "No puedo pensar en el día que esta serie acabe. Lo es todo para mí. Llevo una foto de Dolores conmigo a todas partes. Es un símbolo de resistencia", agregó la actriz.



Wood habló recientemente ante el Congreso sobre los abusos sexuales que sufrió en el pasado para pedir un cambio en la legislación estadounidense. También estuvo presente en la "Marcha de las Mujeres" celebrada el año pasado en Washington.



En ambos casos, Wood llevó una imagen de Dolores consigo.



"Es mucho más que un papel. Veo esa imagen y recuerdo que soy yo quien la interpreto. Eso me da fuerza. Es fácil olvidar que ella proviene de ti. ¡Soy Dolores! Y como ella, no voy a permitir que lo que ocurrió en el pasado defina nuestra vida", señaló.



Wood comentó que nunca había derramado una lágrima en su vida recordando esos abusos sexuales. Nunca hasta que rodó una violación en la primera temporada de la serie.



"Fue muy real, pero Lisa Joy (cocreadora de la serie) estuvo conmigo y me sentí segura. Le conté lo que me pasó, solo en caso de que me derrumbara. Pero no fue así. Me levanté y entoné el discurso del personaje. Sabía que iba a ser relevante para mucha gente. Fue como acudir a terapia para mí", concedió.



La actriz confesó que interpretar a Dolores le hizo ver cómo el ser humano trata por naturaleza de no mostrar dolor porque la sociedad tiende a verlo como una señal de debilidad o de fracaso.



"Cuando en realidad, la mayoría de las veces, es el vehículo necesario para el crecimiento y para el cambio", manifestó.



La serie, que promete convertirse en el relevo de "Game of Thrones" como el estandarte de HBO, promete una segunda temporada más épica y brutal, donde imperan los intercambios de papeles entre unos androides comandados por Dolores, la líder de una revolución contra los humanos que tendrá consecuencias insospechadas.



"Tuve una crisis existencial al terminar de rodar esta temporada. Es otro nivel de locura. Algo realmente perturbador", comentó Wood, quien reconoció que su personaje asume esta temporada que en su interior cohabitan dos personalidades: Dolores y Wyatt.



"Me senté con Jonathan Nolan y Lisa (creadores del formato) y me dijeron: nunca ha habido un personaje como el tuyo", explicó entre risas, mencionando la presión que sintió en ese instante.



"No es heroína o villana, no es buena o mala. Simplemente, siempre está en lo cierto. Ese es su dilema: el conflicto que tiene en su interior. Dolores solo ve lo bueno y Wyatt solo ve lo malo", señaló la actriz.



Ver cómo coexisten sus códigos, cómo interactúan y cómo tratan de sortearse el uno al otro -continuó- va a ser muy divertido de ver".



El objetivo de su personaje en esta temporada será convencer al resto de androides para que lleven adelante los planes que tiene en mente y, con su recién lograda libertad, conseguir definirse a sí mismos.



"Va a haber muchos conflictos y el espectador no sabrá a quién animar. Los androides tienen ahora el poder, pero, ¿qué van a hacer con él? ¿Se van a corromper como los humanos?", se preguntó la actriz, quien lidera un reparto conformado por nombres como Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, Ed Harris y Rodrigo Santoro, entre otros.