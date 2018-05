La secuela de El Resplandor ya tiene fecha

Será difícil superar a la versión de "The Shining" ("El resplandor") de Stanley Kubrick. La película, basada en el libro homónimo de Stephen King, generó escenas que siguen apareciendo en las pesadillas de sus espectadores. Estrenada en 1980 hoy sigue siendo un referente de las películas de terror. Pero, lo que muchos no saben es que la historia continúa.



En 2013, Stephen King publicó "Doctor Sleep" ("Doctor sueño"), una secuela protagonizada por Danny Torrance. Este poderoso niño ya es un adulto y debe enfrentarse a los mismos demonios que acabaron con su padre en el hotel Overlook: la ira y el alcoholismo. Estos problemas empañan su don, un poder que volverá a él cuando deje el alcohol. En ese momento compartirá su habilidad con una niña de 12 años con la cual tendrá una lazo psíquico muy poderoso y también volverán a su mente algunos fantasmas del Hotel Overlook.



Mike Flanagan es el elegido para dirigir "Doctor Sleep" que llegará al cine el 24 de enero de 2020. Con guión del propio Flanagan y Akiva Goldsman promete no defraudar. El mencionado director, fue el responsable en 2017 "Gerald's Game" ("El juego de Gerald"), una obra basada en otra novela de King y que era considerada como una historia imposible de adaptar al cine. Sin embargo, lo hizo tan bien que ahora muchos ya la catalogan como una de las mejores adaptaciones fílmicas basadas en las novelas de este escritor.





Fuente: TNTLA