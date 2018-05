La radio que te pone a mover

Un nuevo ciclo para este espacio consagrado de la 94.9, que muchas veces trasladó esta actividad radial al parque General San Martín.



La consigna, empezar a mover y decirle basta a las restricciones alimenticias, basta de dietas tortuosas y más compromiso con nuestro cuerpo.



Todos los martes desde las 11, Brava propone una mañana aeróbica, fitness y recreativa con kangoo jump, zumba, aerobox, etc. También con recomendaciones alimentarias y saludables.



En este comienzo de ciclo nos visitaron los instructores: Pupo Merlo y Matías Santín, destacados en kangoo jump y plan nutricional. Esta actividad se practica con unas botas de rebote que cuentan con un elemento de resorte. Es una actividad mixta, pero tiene más concurrencia, el 80%, de mujeres. Con ella no sólo se quema calorías, sino que también se focaliza en tonificar glúteos, abdomen y piernas. Es muy divertida y se puede probar en una clase gratuita, según comenta la instructora. No hace falta tener experiencia o entrenamiento previo.



La actividad sigue además del gimnasio también en las redes sociales, donde son respondidas las consultas y recomendaciones.



Muy fácil: en tres minutos ya estás saltando como el resto, cuentan Ana y Clara, las chicas de Brava que conducen este ciclo y que además practican en cada disciplina que proponen.



Matías Santin, uno de los instructores, destacó la parte nutricional del día y, junto con las conductoras, se animó a responder todas las consultas e inquietudes que surgían a lo largo de la mañana maníaca. Lo importante y principal está en la alimentación, aclarando que los suplementos proteicos deportivos nos van a ayudar a potenciar el ejercicio, tanto en el gimnasio para un mejor rendimiento muscular, como en la vida personal. Pero lo fundamental es tomar la disciplina y el hábito del entrenamiento y la comida saludable, esto hará que sea sostenible en el tiempo.



Este es el inicio de un ciclo que propone Brava y que una vez más te pondrá en movimiento en el lugar y sitio en que estés. Ya sabes que además de escucharlo en el 94.9 del dial podes seguir estos espacios en las redes de Brava. En Instagram: @bravaoficial y en Facebook: Brava 94.9.