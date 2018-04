La Purga ya tiene director para su salto a la pequeña pantalla

The Purge sigue adelante con su proyecto televisivo y ya se ha confirmado quién será el encargado de dirigir la nueva ficción. Ganador de un Emmy, Anthony Hemingway, será el director de la serie basada en la franquicia creada por James DeMonaco.





La ficción es una producción de USA Network y Syfy que se situará también en el mismo contexto de las películas, la última llegará en el invierno de este año, donde Estados Unidos dispone de 12 horas de completa anarquía en la que todo es legal, incluso el asesinato. DeMonaco estará al frente también de esta historia.





La serie está compuesta de 10 episodios protagonizados por Gabriel Chavarria, Jessica Garza, Amanda Warren y Colin Woodell. Sebastien K. Lemercier y Thomas Kelly serán los productores ejecutivos, este último ha sido elegido, además, como showrunner.





Hemingway tiene entre su repertorio como director series y episodios de Underground, American Horror Story, Orange Is The New Black o Empire, pero su gran éxito fue la dirección de la primera temporada de American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson, por la cual se llevó el Emmy y el Globo de Oro.