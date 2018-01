La protagonista de Grey´s Anatomy cobrará una cifra millonaria

En tiempos en que las mujeres de Hollywood han alzado su voz para anunciar que el tiempo de los abusos y las desigualdades se ha terminado, Ellen Pompeo consiguió dar una muestra de empoderamiento femenino al convertirse en la actriz mejor paga en una serie de horario estelar.La protagonista de Grey's Anatomy hizo valer su peso para que le paguen "lo que merecía" dentro del drama hospitalario que lleva 14 temporadas al aire y que tendrá dos más, ya confirmadas. Así, Pompeo consiguió que su cuenta bancaria reciba 20 millones de dólares por las próximas dos temporadas de la serie, más un bono de entre 6 y 7 millones más. Fue la creadora de la serie, Shonda Rhimes, quien la impulsó a ponerle precio a su labor y luchar por ese objetivo.

"Como mujer, lo que sé es que no se puede conseguir nada desde el punto de vista de 'No me lo merezco' o 'No voy a pedir nada porque no quiero que otras personas se enojen''', le dijo Rhimes a Hollywood Reporter. "Y sé, de hecho, que cuando los hombres entran en estas negociaciones, entran y piden el mundo", remató.

Junto a Justin Chambers y Chandra Wilson, Pompeo ha participado de cada uno de los 304 episodios de Grey's Anatomy emitidos hasta la fecha. Y tenía otros muy buenos argumentos para hacerse valer: desde su estreno, en 2005, ella es la protagonista y de hecho le da nombre a la serie: ella es Meredith Grey y la tira es la más vista de la cadena ABC.