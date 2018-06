La primera imagen de la nueva cinta de Tarantino

El actor Leonardo DiCaprio compartió la primera imagen de la nueva película de Quentin Tarantino, titulada Once Upon a Time in Hollywood.





En la foto, publicada en su cuenta de Instagram, aparece junto al coprotagonista de la cinta, su colega Brad Pitt , ambos con sus looks de los años sesenta, época en que transcurre la historia.





En la película, DiCaprio interpreta a una ex estrella de televisión llamada Rick Dalton, mientras que Pitt personificará a Cliff Booth, amigo de Dalton y su doble de acción. Cada uno en sus roles, luchan por llegar al Hollywood de 1969, denominado el “Hollywood hippie”.

Embed First look. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida de Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 27 Jun, 2018 a las 6:00 PDT



Otros miembros del elenco son Al Pacino, quien interpretará al agente de Dalton, mientras que Margot Robbie será la encargada de dar vida a la vecina de Dalton, Sharon Tate. Esta última es nada menos que la joven actriz, esposa del afamado cineasta Roman Polanski, quien a los 26 años y con ocho meses de embarazo , fue asesinada por los seguidores del criminal Charles Manson, reunidos en su secta llamada La Familia. Junto a su muerte y la de su bebé, otras cuatro personas aparecieron asesinadas en su casa en Los Angeles (EE.UU), mientras el cineasta estaba de viaje en Londres.





Once Upon a Time in Hollywood se estrenará el 9 de agosto de 2019, justo un día después que se conmemoren 50 años de la muerte de Tate a manos de los seguidores de Manson.