Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, de 19 a 0, los jardines del Espacio Cultural Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) será el punto de encuentro de 100 emprendedores de la economía creativa: habrá patio de comidas, espectáculos de circo, feria de diseño y cierre de lujo con La Portuaria, Javier Calamaro y Los Pericos (ver grilla artística). La entrada es gratuita, pero debe gestionarse en EntradaWeb.
La Portuaria, Javier Calamaro y Los Pericos en el Le Parc
El Mercado Cultural de las Industrias Creativas será el punto de encuentro de 100 emprendedores de la economía creativa con patios de comida, espectáculos circenses, feria de diseño y recitales de lujo
Diseño, sabor y música en el Le Parc
El Mercado Cultural es el resultado de una exhaustiva convocatoria realizada por la Dirección de Industrias Creativas de Mendoza para identificar y potenciar a los hacedores locales. Los 100 emprendedores seleccionados, de un total de casi 300, representan la excelencia en diseño de autor en rubros como cosmética orgánica, ilustración, marroquinería y cerámica, entre otras actividades, garantizando productos únicos y sin reventa.
A esta propuesta se suma el Encuentro Provincial de Foodtrucks, organizado junto a AMEGAM, que ofrecerá un variado patio de comidas con opciones gastronómicas de primer nivel, consolidando un polo de atracción turística y cultural.
GRILLA ARTÍSTICA
La propuesta musical de este año combina la frescura de la escena emergente con la vigencia de bandas legendarias del rock nacional:
Viernes 13
- Bruno Pinto
- Aluhé Dumé
- Setas
- La Portuaria
Sábado 14
- Camila Coccia
- Bistro
- Tren Elefante
- Javier Calamaro
Domingo 15
- Néctar 02
- Toby Deltin
- La Ilíada de Pope
- Los Pericos
Mendoza: polo de industrias creativas
Las industrias creativas representan un motor fundamental para la economía mendocina, aportando innovación, empleo genuino y valor agregado a la identidad regional. Este Mercado es el resultado de un exhaustivo mapeo cultural realizado por la Dirección de Industrias Creativas, una herramienta estratégica que ha permitido identificar, geolocalizar y diagnosticar las necesidades de los hacedores locales en sectores como el diseño, el software, el sector audiovisual y las artes manuales.
Gracias a este relevamiento, los 100 emprendedores seleccionados representan la excelencia del diseño de autor, garantizando que el público acceda a productos únicos en rubros como cosmética orgánica, tecnología, ilustración, marroquinería y cerámica, sin reventa y con trazabilidad local.
Organizado por la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Industrias Creativas, y en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y AMEGAN (Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil), el Mercado Cultural se inscribe en el marco de las actividades desarrolladas por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y tiene como objetivo promover la circulación, visibilización y comercialización de bienes y servicios culturales, además de generar espacios de encuentro e intercambio entre hacedores culturales.