La Portuaria, Javier Calamaro y Los Pericos en el Le Parc

GRILLA ARTÍSTICA

La propuesta musical de este año combina la frescura de la escena emergente con la vigencia de bandas legendarias del rock nacional:

Viernes 13

Bruno Pinto

Aluhé Dumé

Setas

La Portuaria

Sábado 14

Camila Coccia

Bistro

Tren Elefante

Javier Calamaro

Domingo 15

Néctar 02

Toby Deltin

La Ilíada de Pope

Los Pericos

Los Pericos.jpg Los Pericos. La legendaria banda cerrará los shows del domingo.

Mendoza: polo de industrias creativas

Las industrias creativas representan un motor fundamental para la economía mendocina, aportando innovación, empleo genuino y valor agregado a la identidad regional. Este Mercado es el resultado de un exhaustivo mapeo cultural realizado por la Dirección de Industrias Creativas, una herramienta estratégica que ha permitido identificar, geolocalizar y diagnosticar las necesidades de los hacedores locales en sectores como el diseño, el software, el sector audiovisual y las artes manuales.

Gracias a este relevamiento, los 100 emprendedores seleccionados representan la excelencia del diseño de autor, garantizando que el público acceda a productos únicos en rubros como cosmética orgánica, tecnología, ilustración, marroquinería y cerámica, sin reventa y con trazabilidad local.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Industrias Creativas, y en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y AMEGAN (Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil), el Mercado Cultural se inscribe en el marco de las actividades desarrolladas por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y tiene como objetivo promover la circulación, visibilización y comercialización de bienes y servicios culturales, además de generar espacios de encuentro e intercambio entre hacedores culturales.