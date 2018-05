La peor muerte para el actor que interpreta a Spiderman

'Vengadores: Infinity War' se estrenó a fines de abril y algo que impactó a los fans de Marvel fue, sin duda, la cantidad de personajes que perdieron la vida a manos de Thanos, algo que muchos todavía no han superado. Y ahora Tom Holland, el actor que interpreta al joven Peter Parker/Spiderman, ha revelado cuál fue la muerte que le resultó más dolorosa.

El joven británico comentó durante un panel celebrado en la convención de Comicpalooza que al igual que cualquier otro fan de la franquicia, había acudido al cine a ver la película sin saber nada al respecto, por lo que pudo disfrutar de la experiencia y sorprenderse como cualquier otra persona al ver lo que sucedía en la cinta, como sucedió con la muerte de Loki.

"La verdad es que no sabía mucho de lo que iba a suceder, lo cual es bastante gracioso porque, como vosotros, soy un gran fan de estas películas y el poder ir a verlas al cine y disfrutarlas como un fan fue genial. ¿La parte de Tom Hiddleston al principio? Te rompe el corazón. Eso me mató", dijo así.

Y es que el personaje interpretado por Tom Hiddleston, Loki, moría nada más empezar la película a manos de Thanos, y aunque no fue el único que perdió la vida a lo largo de la cinta, su muerte ha sido una de las más dolorosas y de las más comentadas por el público.

Loki se ha convertido en uno de los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel más queridos por los fans, haciendo que algunos no puedan imaginarse las películas de Thor, por ejemplo, sin su presencia. Pero lo cierto es que este personaje iba a morir en la segunda película del Dios del Trueno, 'Thor: El mundo oscuro', pero el destino de Loki se hubo de cambiar ya que el público de prueba que acudió al primer pase de la película se negaba a que Loki muriera.

"Dijeron: «Obviamente volverá, realmente no ha sucedido». Hubo una resistencia muy extraña y casi unánime. Por lo tanto, decidieron que ese no era el final. [...] Esto tenía que ocurrir para que el personaje se redimiera. Ayudó a salvar a su hermano, ayudó a salvar a Jane Foster; sin embargo, durante el proceso, se sacrificó a sí mismo. Era parte del discurso original de la película, aunque el público de prueba no lo aceptó", decía así Tom Hiddleston en una entrevista con Empire.